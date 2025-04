La IA de Whatsapp no se puede desactivar, pero se puede reducir Por el momento, la aplicación de mensajería no ofrece la opción de ocultar el icono de acceso directo

M. E. G. Lunes, 7 de abril 2025, 19:18 Comenta Compartir

Desde hace unas semanas la IA de Whatsapp ha irrumpido en los teléfonos móviles de los españoles. El círculo azul, rosa y verde se puede apreciar claramente en la parte inferior derecha cada vez que se accede a la aplicación de mensajería.

El caso es que ni ese acceso ni la IA incorporada se pueden eliminar de Whatsapp lo único que se puede es reducir su presencia, ya que se trata de una parte fundamental de la aplicación, como en su día fueron los estados.

Ampliar

Si el chat de Meta IA ya se ve en el listado de conversaciones se puede eliminar como si de otra conversación se tratara. Si se mantiene pulsado sobre la conversación unos momentos ofrece la opción de 'eliminar chat', al igual que pulsando sobre el cubito de basura (como cualquier otro) y así desparecerá de la pantalla principal.

La segunda opción o una acción a mayores sería enviar el comando «/reset-ai» al chat. Esto hará que se borren los datos e interacciones anteriores almacenados por Meta AI. La misma te confirmará con un mensaje que indica que se ha restablecido de inicio y que la copia del chat será eliminada de sus servidores.

Ampliar

Otra opción es simplemente ignorar el icono azul. Si no lo pulsas ni interactúas con la barra de búsqueda donde aparece Meta AI, esta no iniciará ninguna conversación. No existe ningúna necesidad de usar esta función de Whatsapp si el usuario no quiere.

En cualquier caso siempre existe la posibilidad de que Meta decida hacer desaparecer el acceso directo o simplemente dar la opción al usuario de mantenerlo a la vista o no debido a las quejas y cuando el público sepa donde encontrar al asistente.

Temas

WhatsApp