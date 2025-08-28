El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una imagen del incendio de Fasgar, que quema el Bierzo desde hace 21 días. EFE

El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

Galicia, por primera vez en tres semanas, no tiene activo fuego de gravedad alguno y en Castilla y León solo hay 39 vecinos desalojados de sus casas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:04

El final de agosto parece que podría coincidir con el fin de la ola de incendios que arrasa España desde hace tres semanas, la mayor ... cantidad de bosques, prados y montes calcinados de los últimos 31 años. Así al menos lo cree el grupo de expertos y responsables políticos del Gobierno que evalúa a diario la marcha de los grandes fuegos para asignar los efectivos y medios de refuerzo estatales y europeos a los territorios con los incendios de más alto riesgo.

