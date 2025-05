Gabilondo visita de noche a los sintecho de la T4: «Es un drama»

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, visitó la noche del pasado 15 de mayo las instalaciones de la T4 del aeropuerto de Barajas, donde ... pudo conversar con algunas de las personas sin hogar que a esas horas se disponían a pernoctar en la terminal, tal y como vienen haciendo desde hace meses, e incluso años en algunos casos.

Según ha podido saber este periódico y ha confirmado la institución, Gabilondo se presentó la noche del pasado jueves en la T4 de improviso y junto a un muy reducido número de asesores para conocer de primera mano la situación de los cerca de 400 sintecho que malviven y duermen en el aeródromo madrileño, y que tantas tensiones políticas está generando, especialmente entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes (del que depende el gestor aeroportuario AENA), que llevan semanas lanzándose críticas y reproches sin buscar una salida al problema.

Gabilondo recorrió la T4 durante más dos horas (entre las diez y las doce de la noche aproximadamente) en las que aprovechó para conversar con los sintecho, conocer su realidad e interesarse por las razones que les habían empujado a dormir en el suelo del aeropuerto. Algunos, sobre todo los españoles, reconocieron enseguida al Defensor por haberle visto en la televisión, y en el caso de aquellos extranjeros que no sabían quién era, él mismo se presentó.

La visita se realizó sin cámaras de televisión ni presencia de periodistas. No se avisó a nadie, ni se realizó convocatoria alguna, ni tampoco se ha querido difundir en los medios de comunicación. Y eso que solo unos días atrás el sindicato ASAE, que fue el primero en denunciar la situación en Barajas, había invitado por carta al Defensor a acompañarles en una visita nocturna.

«Se trabaja con discreción»

«Es la forma tradicional de hacer las cosas del Defensor. Él está preocupado por lo que está sucediendo en Barajas y lleva tiempo trabajando con discreción y moviendo recursos para tratar de ayudar a resolver el problema», indican a este periódico fuentes de la institución. Con ese fin, Gabilondo viene manteniendo reuniones con distintos organismos, entre ellos la Mesa de la Hospitalidad, una entidad diocesana del Arzobispado de Madrid que trabaja sobre el terreno y ha podido hablar con 137 de las 421 personas identificadas que pernoctan en Barajas.

Fruto de esos encuentros, está previsto que en breve («puede que esta misma semana»), el Defensor presente una serie de recomendaciones (más en la línea de 'llamadas de atención') para que las distintas administraciones dejen de tirarse los trastos de Barajas a la cabeza y se pongan «juntas» a solucionar esta crisis, no ya habitacional sino humanitaria. «En el fondo se trata de que se sienten, hablen y busquen soluciones como se ha hecho en Barcelona con El Prat. Porque en este cruce de declaraciones de unos y otros, al final la gente sigue durmiendo en las terminales de Barajas».

Fuentes de la oficina del Defensor restan trascendencia a la presencia de Gabilondo en la T4, e insisten en que es su forma de actuar «siempre desde la absoluta discreción». «Cuando ha habido que hacer alguna actuación en la Cañada Real, previamente ha estado allí, no una sino varias veces», apuntan a modo de ejemplo. «Él se baja al barro, acude a los sitios donde hay problemas y habla con la gente y eso es lo que hizo la noche del 15 de mayo», ilustran personas conocedoras de la visita.

Gabilondo escuchó por boca de los propios afectados sus historias personales y no pudo evitar conmoverse con cada uno de esos testimonios. Según el relato de uno de los pocos asesores que acompañaron al Defensor, lo que vieron en la T4 es «un drama para echarse a llorar».

«Mejor en la T4 que en la calle»

A pesar de que era ya de noche y a unas horas en que las personas sin hogar ya empezaban a extender sus colchonetas en el suelo para echarse a dormir, el grupo del Defensor no tuvo ningún problema de seguridad. «Hubo cero problemas», subrayan. «Al principio nos preguntaron si éramos periodistas, porque están cansados de las cámaras. Se quejan de que les graben como si fueran animales en un zoológico. Les dijimos que no, que veníamos a hablar con ellos para conocer su situación y no queríamos molestar, y todo fue bien«.

A Gabilondo, un joven le contó por ejemplo que prefería dormir en la T4 a hacerlo a la intemperie «porque en la calle corro el riesgo de que me roben, si llueve me mojo y si hace frío, paso frío». Otros le explicaron que cuando el personal de limpieza, acompañado de vigilantes de seguridad, les levantan antes de las 5 de la mañana, se cogen el metro y se desplazan a la iglesia de San Antón, la del Padre Ángel que está abierta las 24 horas del día en la calle Hortaleza, donde les ofrecen un desayuno a base de café y magdalenas, y acuden a los baños públicos para asearse. Un hombre le dijo que trabaja en Madrid y que regresa al aeropuerto a pernoctar porque no le llega para pagar un alquiler en la capital.

Otra mujer con un hijo adolescente le explicó que tenía una paga por discapacidad, pero que no le llegaba para pagarse una habitación. Y un chico español «de unos 40 años y aspecto impecable» y que tenía el brazo en cabestrillo le contó que le habían operado hace poco tiempo y se había visto abocado a dormir enla T4 porque sencillamente no tenía recursos. «Lo que está claro es que vivir en el aeropuerto no es una forma de vida digna y eso es lo que tenemos que arreglar entre todos», reiteran desde la institución.