Extirpan un «gemelo parásito» de un adolescente de 17 años

Era un «gemelo parásito» que estaba adherido al abdomen de un joven de 17 años. Un cuerpo subdesarrollado que dependía del anfitrión para sobrevivir, con ... sus extremidades y pelvis desarrolladas por completo, según el reporte del Hospital Aiims, en Nueva Delhi, India. Durante dos horas un equipo médico procedió a realizar una cirugía para extirparlo. «Solo se han documentado 40 a 50 casos de gemelos parásitos en la literatura médica mundial», dijo el doctor Asuri Krishna, jefe de cirugía del centro médico y quien lideró la intervención, a la BBC.

"Esta cirugía es un desafío porque se alimenta del huésped. Obtiene gran parte de su suministro de sangre, suministro de nervios y todo del huésped", declaró Krishna al diario Hindustan Times. "El desafío es identificarlos, ligarlos y cortarlos. También tenemos que ver qué conexiones tiene con las vísceras abdominales, si está adherido al hígado, intestino o colon. Afortunadamente, en esta paciente, no había ninguna conexión importante".

Todos los casos anteriores habían sido registrados en niños. El joven tenía adheridos a su organismo partes de otro cuerpo, que se había desarrollado a partir de un feto que se unió al suyo durante el embarazo y se desarrolló parcialmente. Tenía dos piernas completamente formadas, nalgas y genitales externos. Pesaba 15 kilos y sobresalía de su abdomen. Los médicos comprobaron que «podían sentir dolor» y poseían sentido del tacto.

Lo primero que hicieron los cirujanos del All India Institute of Medical Sciences, adscrito al Ministerio de Salud indio, fue comprobar la unión entre ambos organismos y el grado de relación que tenía el parásito con su anfitrión, un chico de 17 años que vive en Uttar Pradesh y que sufría bullying por su apariencia. El gemelo estaba adherido al esternón y recibía sangre por un «vaso del pecho pero no había conexión con órganos principales, como el hígado o riñones», dijo Krishna.

"El mayor desafío fue que era bastante grande, según pudimos ver con tomografía computarizada y una ecografía", comentó Maneesh Singhal al Times, cirujano plástico de Aiims. "En segundo lugar, había mucha sangre, más de 1,5 litros. Pero, por suerte, no encontramos ninguna otra complicación".

El gemelo parásito fue extirpado, con sumo cuidado para «no dañar los órganos o tejidos del huésped», en una operación difícil. Más de un tercio de la sangre fluyó hacia el gemelo parásito durante la intervención y cayó la presión arterial. Lograron estabilizar al paciente, que cuatro días después fue dado de alta, informó el hospital. "

Está sano, sin complicaciones. "Estaba muy feliz después de la cirugía", aseguró Krishna, sobre el joven, que no podía hacer ejercicio ni estudiar, por su extraña situación, según la prensa local, que entrevistó al adolescente. Espera ahora volver a empezar su vida, conseguir un empleo y hacer ejercicio. La cirugía fue un éxito. No han trascendido imágenes del caso.