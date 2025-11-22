Encuentran el cadáver de la influencer Maurice Harrison con heridas de bala y acusan a su pareja de asesinato La joven, de 21 años de edad, fue trasladada de urgencia a un hospital de Florida, pero finalmente perdió la vida

El Norte Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Hallan muerta a la influencer Maurice Harrison en el asiento del copiloto de un vehículo con heridas de bala. Conocida como Girlalala, la tiktoker fue traslada de urgencia a un hospital de Florida en el que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Según el informe de la Oficina del Sheriff de Broward, las autoridades recibieron un aviso por el que arrestaron en el lugar de los hechos a la pareja de la fallecida, que era quien conducía el coche. Shanoyd Whyte Jr., de 25 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado con arma de fuego.

Maurice Harrison presentaba numerosas heridas de bala y fue encontrado en el asiento en estado grave, por lo que los servicios de emergencia trataron de reanimarla en el hospital más cercano, aunque poco pudieron hacer.

El novio de 'Girlalala' explicó a los agentes tras su detención que ambos mantenían una relación sentimental desde hacía varios años. En estos momentos, el hombre se encuentra en prisión sin fianza mientras se trata de esclarecer los hechos.

Vida de Maurice Harrison 'Girlalala'

Maurice Harrison, contaba con más de 230.000 seguidores en TikTok y más de 40.000 en Instagram, trabajaba como peluquera en un salón de belleza de Pompano Beach, en Florida. Su enfoque único y su experiencia profesional le permitieron conectar de manera auténtica con su audiencia, convirtiéndose en una figura influyente dentro del mundo de la belleza.

Temas

Instagram