La influencer Yamsim Angela. @yasmim_angella

Muere la influencer Yamsim Angela por una extraña intoxicación

La joven brasileña de 26 años falleció pocas horas después de la ingesta de esta sustancia

El Norte

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:40

La influencer brasileña Yasmim Ângela Feitosa de Souza murió esta semana después de que ella y sus invitados bebieran whisky casero presuntamente mezclado con metanol en la celebración de su cumpleaños.

La joven de 26 años contaba con más de 23.000 seguidores en Instagram y compartía contenido de humor a diario. Según recoge Mirror, la fiesta de su aniversario se realizó en su ciudad natal, Petrolina, ubicada al este de Brasil.

¿Cómo fue su muerte?

Todo parece indicar que ella y su novio compraron este whisky en un pueblo cercano y los compartieron con uno de los asistentes al cumpleaños. Según reveló la madre de Yasmim Ângela Feitosa al medio g1, los tres consumieron un litro y medio de la botella.

Al día siguiente empezaron a sentirse mal y rápidamente la joven influencer empeoró hasta llegar a morir. Por el momento se desconoce el estado del novio, pero la sospecha en el hospital era la de intoxicación por metanol.

¿Qué es el metanol?

Es un líquido incoloro, volátil, inflamable y tiene un olor característico, algo similar al de los alcoholes comunes. Es utilizado en una variedad de aplicaciones industriales.

A pesar de sus muchos usos industriales, el metanol es tóxico para los seres humanos. Si se ingiere, inhala o absorbe por la piel en cantidades suficientes, puede causar efectos graves como daño al sistema nervioso, ceguera e incluso la muerte.

