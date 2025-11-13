Muere el influencer Michael Duarte tras un disparo de la policía y no en un accidente El creador de contenido se habría abalanzado sobre un agente mientras gritaba: «¡Voy a matarte!»

El Norte Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

El pasado martes se hizo pública la muerte del influencer gastronómico Michael Duarte, más conocido como 'FoodWithBearHands'. El creador de contenido habría muerto en un trágico accidente mientras viajaba por Texas. No obstante, según informa 'TMZ', Duarte habría muerto tras ser abatido a tiros por la policía en Texas después de amenazar con matar a varias personas, según nuevos detalles revelados por la policía.

Un representante de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina aseguró al citado medio que los agentes respondieron a una llamada al 911 el 8 de noviembre en Castroville, Texas, relacionada con un disturbio que involucraba a un «sujeto masculino con n cuchillo que actuaba de manera errática».

«Voy a matarte»

Tal y como señala 'TMZ', Duarte se acercó a un agente que respondía a la llamada de manera amenazante. «Después de que el agente le diera varias órdenes verbales a Duarte para que se tirara al suelo, Duarte se abalanzó sobre el agente gritando: '¡Voy a matarte!».

Fue entonces cuando la agente disparó dos veces con su arma de servicio, hiriendo a Duarte. EL creador de contenido recibió asistencia médica en el lugar del accidente y fue trasladado al Hospital Universitario de San Antonio, donde fue declarado muerto.

Alooma Media Group, agencia que le representaba, compartió la noticia y lo recordó como una persona extraordinaria, un colaborador confiable y un amigo leal, cuya pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una «huella profunda» en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.

Pasión por la gastronomía

Duarte era muy conocido en redes sociales, con más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartía recetas, videos de cocina y preparaciones a la parrilla. Su biografía en Instagram decía que su propósito era «compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan». Tras su muerte, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar a su esposa Jessica, con quien llevaba nueve años de matrimonio, y a su hija Oakley, de seis años, y para cubrir los gastos de repatriar su cuerpo a California y los del funeral.

Originario de Calipatria, California, Duarte comenzó a aprender a cocinar a los 14 años en el restaurante de su tío, a quien consideraba su mentor. De joven trabajó en varios restaurantes de San Diego y, durante la pandemia del coronavirus, dejó su empleo para comenzar a publicar videos de cocina en redes sociales. En ese periodo, también enfrentó problemas de salud mental y pasó por rehabilitación. Tras superarlo, retomó la cocina y la creación de contenido, descubriendo que lo hacía verdaderamente feliz y que podía convertirse en algo más grande que un simple pasatiempo.

Temas

Instagram

Texas