Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, que está acusado de haber cometido dos agresiones sexuales en Gavà (Barcelona), entre el pasado mes ... de octubre y enero de este año. El presunto violador fue arrestado en Castelldefels (Barcelona), muy cerca de Gavà. Ayer pasó a disposición judicial. Tras prestar declaración, fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo.

Se da la circunstancia de que el presunto agresor sexual, cuando atacaba a sus víctimas, llevaba sombrero, peluca, gafas y bigote postizo para dificultar su identificación y evitar su detención, según han informado los Mossos.

El primer ataque fue el 1 de octubre de 2024: un hombre agredió sexualmente con violencia e intimidación en la vía pública a una mujer en Gavà. El autor de los hechos amenazó con arma blanca a la víctima que sufrió lesiones en manos y brazos. La mujer dio una descripción del autor muy detallada: llevaba barba y/o bigote y gafas graduadas de pasta.

El 24 de enero de este año, se denunció una nueva agresión sexual en Gavà en la que la víctima fue amenazada con un arma de fuego y un arma blanca. El agresor utilizó distintos utensilios para inmovilizarla y consumar la agresión sexual. La víctima también destacó que llevaba barba, gafas graduadas de pasta grandes y de color negro posiblemente falsas, así como un bigote de color negro y posiblemente postizo.

La investigación determinó que se trataba de un mismo autor con dos víctimas distintas. Se trataba de un violador en serie y la Policía concluyó que era muy probable que pudiera cometer una nueva agresión.

Según los analistas, el tipo de violencia ejercida contra las víctimas, su modus operandi poco habitual —basado en la alteración facial con elementos postizos como bigotes, barba, peluca y gafas—, junto con la persistencia de actuar en la misma zona y franja horaria, lo definían como un perfil de agresor sexual en serie y altamente peligroso.