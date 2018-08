Qué debes saber si quieres donar sangre En los meses de verano la cantidad de sangre donada baja de manera alarmante aunque su demanda no remite EL NORTE Valladolid Sábado, 18 agosto 2018, 21:11

El verano es una época en la que la sangre escasea, aunque sigue siendo muy necesaria ya que su demanda no decrece en estas fechas. Por eso, ahora, más que nunca es necesario acudir a los centros en los que se puede llevar a cabo ese proceso. La sangre no se puede fabricar el un laboratorio, no se puede almacenar de manera indefinida y es imprescindible en operaciones quirúrgicas y en urgencias.

La Cruz Roja recomienda que cuando el donante acuda al centro debe haber dormido bien la noche anterior, aconseja que las comidas anteriores sean pobres en grasas (nunca hay que ir en ayunas), nunca fumar una hora antes, ni beber dos horas antes y, si se tiene tendencia a la anemia, comer alimentos ricos, como carnes rojas, hígado, pescado, huevos, legumbres o frutos secos.

El proceso de la donación consta de tres pasos:

1.- Una entrevista confidencial previa para descartar problemas que puede que haga imposible la donación. Se le mide la presión arterial, el pulso y se le extrae una gota de sangre de un dedo para ver el nivel de hemoglobina y descartar, con ello, una posible anemia.

2.- Llega la hora de extraer la sangre. Siempre se hace con material estéril y desechable, lo que hace imposible cualquier tipo de infección. Se tarda unos 5-7 minutos.

3.- Después de la donación siempre hay que hidratarse con agua o algún tipo de refresco. Además debe comer algún tipo de alimento sólido. Se extraen 450 centímetros cúbicos, una cantidad que se recupera en dos horas.

La sangre no se trasfunde al paciente según se extrae sino que se somete a un proceso para separar sus componentes.

1.- Plaquetas. Están destinadas a enfermos de cáncer ya que por el tratamiento de esta enfermedad las pierden.

2.- Hematíes. Son los glóbulos rojos que llevan oxígeno a la sangre. Se usan en operaciones quirúrgicas, en el caso de hemorragias o anemia.

3.- Plasma. son proteínas que van a ser utilizadas en casos de Hemofilia, algunas enfermedades crónicas, grandes quemados,... y para la obtención de productos purificados que solo se obtienen del mismo.

Esto se traduce en que una sola donación puede servir hasta para tres personas diferentes. Se puede donar cada 2 meses, con un máximo de 4 donaciones al año los hombres y 3 las mujeres. La Cruz Roja recomienda que se planifiquen las donaciones cada año de manera que se repartan cada 3 o 4 meses.

Los diabéticos con tratamiento de insulina no pueden ser donantes. No se puede hacer la primera donación después de los 60 años aunque si se puede donar pasada esa edad. Es el médico el que decide. Está prohibido que donen aquellas personas que pesen menos de 50 kilos. Hay que tener en cuenta que si se están tomando cierto tipo de medicamentos no se puede donar, pero no son todos. Las personas con piercings o tatuajes pueden ser donantes pero una vez transcurridos cuatro meses en el primer caso y tres en el segundo.

Par consultar más dudas, aquí.

Ah, donar sangre es indoloro. Como mucho, algo molesto.

>> Puntos de donación en Castilla y León