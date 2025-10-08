Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, las cuatro vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo

Muchos de los vecinos de los bloques cercanos al edificio que este martes colapsó en Madrid, dejando bajo los escombros a cuatro personas fallecidas, coinciden ... en señalar que lo ocurrido se veía venir. Hablan de problemas estructurales previos a la rehabilitación, de abandono y de unas condiciones laborales «sospechosas» entre las que les llamaban la atención los interminables turnos y el «enorme» número de trabajadores que participaban en la reforma. «Con la cantidad de gente que se ve ahí, todavía hay que dar gracias que no haya más víctimas», reconocía una de las residentes cuando solo se habían confirmado dos muertos. De madrugada se localizaron los otros dos cuerpos sin vida. Laura, Dambéle, Alfa y Jorge ponen nombre a la desgracia.

Los datos de la mujer no están claros. Algunas fuentes apuntan a que era arquitecta y otras a que se trataba de una técnica o administrativa. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, tampoco ha esclarecido el cargo de la mujer, pero sí ha aclarado que tenía «responsabilidad en la obra». Sí se sabe que, en el momento en el que el forjado se vino abajo, se encontraba en la zona de los aseos de la primera planta, donde estaban las oficinas de la empresa que acometía la rehabilitación.

Según las primeras investigaciones y la declaración del capataz, en el momento del siniestro habría entre 30 y 40 personas en el bloque. Entre ellos, Dambéle, Alfa y Jorge, trabajadores de la empresa de construcción ANKA. De edades comprendidas entre 30 y 50 años, eran originarios de Malí, Guinea y Ecuador. Los testimonios de sus compañeros aseguran que dos de ellos estaban en el baño del sótano, y el tercero en la última planta del edificio. Al parecer, tenían contrato y cobrarían el salario mínimo, que asciende a 1.184 euros.

Todos ellos dejaron sus vidas bajo los escombros de una construcción de seis plantas cuyos forjados se vinieron abajo uno tras otro. Las obras de rehabilitación habían comenzado el pasado mes de febrero impulsadas por el fondo saudí RSR Singular Assets Europe Socimi. El objetivo era transformarlo en un hotel de lujo (cuatro estrellas), con 122 habitaciones. Ubicado en el número 4 de la calle Hileras, cerca del Teatro Real y de la Puerta del Sol, el edificio actual data de 1965. Antes, a principios del siglo XIX, el solar estuvo ocupado por el Balneario de San Felipe Neri, que desapareció en la década de 1930. Durante dos décadas sus muros albergaron oficinas hasta que, a mitad del siglo pasado, fue demolido y luego sustituido por el actual. Tras el siniestro, ya solo queda en pie la fachada.