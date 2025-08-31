Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

Un conductor de 40 años de edad que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 (Madrid-Extremadura) en sentido Badajoz provocó a última ... hora de la noche del sábado un accidente múltiple con el resultado de una persona muerta y dos heridas, una de ellas grave.

El siniestro ocurrió poco antes de las doce de la noche en el kilómetro 86 de esta autovía, en el término municipal de Santa Olalla (Toledo). El conductor que viajaba en sentido contrario, de 40 años de edad, colisionó frontalmente con cuatro turismos y una motocicleta. Como consecuencia del choque falleció el conductor de la moto, de 30 años, y resultaron heridos otro hombre de 59 años y el conductor «kamikaze».

El varón de 59 años fue evacuado durante la madrugada de este lunes en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo donde ingresó en estado grave. Por su parte, el causante del accidente fue trasladado con heridas leves en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina (Toledo). Este último dio positivo en control de alcoholemia y se está a la espera de los resultados del test de drogas. Por ello, será detenido por la Guardia Civil en cuanto reciba el alta hospitalaria.

Debido a este accidente múltiple, la autovía A-5 permaneció cortada al tráfico en sentido Extremadura hasta las dos y media de la madrugada y la circulación se desvió durante ese tiempo por una vía de servicio.

Punto negro

Se da la circunstancia de que en diciembre de 2023 otro conductor «kamikaze» provocó un accidente similar en la misma autovía a tan sólo dos kilómetros de donde se registró el siniestro de este pasado sábado. En aquella ocasión, seis coches se vieron implicados en la colisión múltiple con el resultado de un hombre muerto y cuatro personas heridas.