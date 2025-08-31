El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hospital de Talavera R.C

Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

El conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, sufre heridas leves y será detenido cuando salga del hospital

J.M.L.

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:56

Un conductor de 40 años de edad que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 (Madrid-Extremadura) en sentido Badajoz provocó a última ... hora de la noche del sábado un accidente múltiple con el resultado de una persona muerta y dos heridas, una de ellas grave.

