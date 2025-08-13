El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Pasamontañas y algunas armas que utilizaban para echar a los okupas. Policía Nacional

Cinco detenidos en Toledo por echar violentamente a unos okupas

Uno es el encargado de cobrar el alquiler que, junto a la dueña del piso, contrató a un grupo de hombres para el desalojo

J. M. L.

Toledo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:33

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas por el violento desalojo de unos okupas que no querían marcharse de la habitación de un piso que habían alquilado. Uno de los arrestados es el encargado de cobrar los alquileres que, junto a la dueña del piso, que está siendo investigada, habían ideado un plan para echar a la fuerza a tres inquilinos morosos que llevaban varios meses sin pagar el alquiler.

Ambos contrataron a cuatro hombres bastante corpulentos para que los desalojaran. Así lo hicieron a las 7:30 de la mañana del pasado 13 de julio. Ese día accedieron encapuchados a la vivienda con una llave que les dejó la propietaria y sacaron a los okupas por la fuerza utilizando armas de defensa extensibles.

El desalojo fue tan rápido que no pudieron recoger sus pertenencias. Además, los amenazaron para que no contasen lo sucedido y después cambiaron la cerradura del piso entregando una copia de la llave nueva al resto de inquilinos que sí pagaba el alquiler. Los okupas presentaron más tarde una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Los agentes averiguaron que la vivienda de la que habían sido expulsados los denunciantes estaba alquilada por habitaciones y actualmente contaba con nueve inquilinos.

En cuanto a la dueña de este piso de tres habitaciones, reside habitualmente fuera de España y encargaba el cobro del alquiler a su expareja sentimental. A los cinco detenidos se les imputan los delitos de allanamiento de morada y coacciones y a los cuatro asaltantes, además, un delito de lesiones. La dueña deberá responder por los mismos delitos ante la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cinco detenidos en Toledo por echar violentamente a unos okupas

Cinco detenidos en Toledo por echar violentamente a unos okupas