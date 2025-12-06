Lo más buscado en Google durante 2025 en España El apagón, la migración de la mariposa monarca o la Flotilla de Gaza han sido algunos de los temas más consultados por los usuarios

El buscador, que ha sido actualizado durante 2025, continúa siendo el principal en España.

Ignacio Repilado Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:26

Google, el principal buscador de Internet, ha publicado recientemente las tendencias de búsqueda durante el año 2025, que reflejan las inquietudes y curiosidades de los usuarios en España.

¿Cuáles fueron los temas de actualidad más consultados?

En primer lugar, la compañía de California ha publicado un listado de los términos más populares en búsquedas de actualidad. En el caso de España se pueden encontrar tanto fenómenos naturales como acontecimientos de relevancia mundial que han marcado la agenda durante este año.

1 Apagón España 2 Alerta lluvias 3 Incendios España 4 Nuevo papa 5 Migración de la mariposa monarca 6 Lalachus 7 La Revuelta 8 Flotilla Gaza 9 Premio Planeta 2025 10 Labubu

¿Qué «problemas» ha solucionado Google?

Además, el popular buscador muy frecuentemente es consultado para dar respuesta a algunas preguntas concretas. Durante 2025 ha ayudado a la población a resolver cuestiones específicas sobre recetas, habilidades técnicas o incluso temas mucho más personales (con «cómo hacer caca en el trabajo» a la cabeza).

¿Cómo...? 1 Hacer caca en el trabajo 2 Quitar maquillaje de la almohada 3 Cómo hacer fuego con dos palos 4 Cómo hacer crepes caseros 5 Cómo hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas 6 Cómo hacer crumble cookies 7 Cómo hacer té matcha 8 Hacer yogur casero 9 Cómo hacer chocolate de Dubai

El listado de los 'por qué…'

Las grandes dudas durante 2025 han sido muy variadas, abarcando desde temas cotidianos hasta cuestiones de alcance internacional, como la escalada bélica en Oriente Medio.

¿Por qué…? 1 Por qué se ha ido la luz 2 Por qué Israel ataca a Irán 3 Por qué los papas cambian de nombre 4 Por qué la feria de abril es en mayo 5 Por qué han subido tanto los huevos 6 Por qué no hay luz en el espacio 7 Por qué Trump sube los aranceles 8 Por qué me suenan las tripas 9 Por qué la sandía es el símbolo de Palestina 10 Por qué se pegan los bostezos

¿Quién es quién?

Dentro de las búsquedas de Google también existen algunas referidas a la identidad de personajes públicos, desde el nuevo papa hasta 'influencers', pasando por deportistas y cantantes.

¿Quién es...? 1 El nuevo papa 2 Andy y quién es Lucas 3 Lalachus 4 Topuria 5 Salva Reina 6 Abby 7 Karla Sofía Gascón 8 Montoya 9 Rosalía 10 Alcaraz

Aclaración de conceptos

En el informe publicado por el principal buscador también existen consultas relacionadas con diferentes términos que han cobrado relevancia durante el año saliente, como el significado de dana, 'queer' o Berghain (la emblemática discoteca 'techno' de Berlín a la que Rosalía ha homenajeado con una canción de su álbum Lux).

¿Qué significa…? 1 Edadismo 2 Queer 3 PH 4 Dana 5 Woke 6 Berghain 7 Nuda propiedad 8 Fomo 9 Pec 10 La hora espejo

¿Cuáles fueron las películas del año?

De entre las preguntas relacionadas con series o películas, destacan las relacionadas con largometrajes como Anora, Sirat o La infiltrada; así como series, entre las que destaca Adolescencia.

1 Anora 2 Sirat 3 La infiltrada 4 Nosferatu 5 Weapons 6 The Brutalist 7 El 47 8 Superman 9 Emilia Pérez 10 Adolescencia

¿Diésel o gasolina? ¿Gemini o ChatGPT?, las grandes comparaciones de 2025

En el informe anual de tendencias de Google también existe un apartado reservado a las comparaciones entre diferentes productos y servicios. Casi todas las opciones buscan la mejor entre dos opciones, salvo una: «¿qué es mejor para la resaca?».

¿Qué es mejor…? 1 Qué es mejor diésel o gasolina 2 Qué es mejor Gemini o ChatGPT 3 Mantequilla o margarina qué es mejor 4 Qué es mejor para la resaca 5 Qué es mejor declaración conjunta o individual 6 Qué es mejor amortizar plazo o cuota 7 Qué es mejor comprar un coche o renting 8 Qué es mejor desayunar antes o después de entrenar 9 Qué es mejor retinol o retinal 10 Qué es mejor creatina o proteína

¿Qué es 'AI Mode'? una de las novedades de Google este 2025

En un paso más hacia la integración de la inteligencia artificial en la vida diaria de los usuarios, Google ha lanzado en 2025 'AI Mode'. Esta función, que llegó a España durante el mes de octubre, permite interactuar con el motor de búsqueda de una manera más fluida y personalizada.

A través de este modo, Google adapta las respuestas a las consultas de forma más precisa y proactiva, sugiriendo resultados en función de los intereses previos del usuario, su ubicación y el contexto en el que se encuentra. El 'AI Mode' también incorpora capacidades de conversación, permitiendo a los usuarios hacer preguntas más complejas y recibir respuestas detalladas en un formato interactivo.