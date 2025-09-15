El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Núria Malats, Nannan Xue y Sergio Checa, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Pilar Gil. CNIO

Un algoritmo que predice si el cáncer de páncreas se ha extendido a otros órganos podrá evitar cirugías innecesarias

Hay pacientes que sufren intervenciones invasivas porque su metástasis no fue detectada a tiempo, «lo que puede empeorar su situación», dice la investigadora Núria Malats

J. A. Guerrero

J. A. Guerrero

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:34

En el cáncer de páncreas saber si hay metástasis es clave para decidir si operar o no. De hecho, una parte importante de pacientes sufre ... innecesariamente cirugías invasivas porque su metástasis no fue detectada a tiempo. Ahora, un algoritmo descubierto por investigadores españoles puede poner fin a esas intervenciones innecesarias al detectar si ese tumor primario ya se ha extendido a otros órganos. «Nuestro algoritmo predice con precisión la metástasis, utilizando imágenes que ya se obtienen de forma rutinaria», afirma Núria Malats, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en declaraciones recogidas este lunes en una nota informativa de este organismo. Malats ha liderado un equipo que ha desarrollado ese algoritmo que predice la existencia de metástasis a partir de imágenes médicas del tumor primario. El trabajo se ha publicado en la revista 'GUT'.

