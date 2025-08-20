El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas se protegen de la lluvia EP

La Aemet anuncia fuertes tormentas en cinco comunidades

Se prevé que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumente la inestabilidad

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:41

En medio de la ola de incendios que azota a España desde hace más de una semana, y que mantiene a Ourense, Zamora, León y Cáceres en alerta, la Aemet ha emitido un aviso por fuertes precipitaciones en cinco comunidades. En total, son diez provincias las que pueden sufrir fenómenos adversos a lo largo de este miércoles, 20 de agosto.

Por precipitaciones estarán en nivel naranja Mallorca (Islas Baleares), por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado, que tambien lo estará por tormentas. Por lluvias y tormentas hay avisos en Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña). Mientras, Málaga mantedrá los avisos por calor, con máximas de 36ºC.

La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad.

En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. Asimismo, se prevé nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña. En el resto, estará poco nuboso con nubosidad media y alta y baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas y con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia e incluso muy fuertes en Mallorca. En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Además habrá calima ligera en las islas orientales de Canarias.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35ºC en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Asimismo, las mínimas no bajarán de 20ºC en Canarias, en el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En la Península y en Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general con intervalos de moderado por la tarde en el interior, moderados en litorales y el Ebro. Además, habrá vientos de poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares.

