El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En grande, vista general del Ayuntamiento de Zarzuela del Monte; en pequeño, una casa móvil. El Norte

Zarzuela del Monte prohíbe las viviendas móviles en su casco urbano

El Ayuntamiento considera que estas estructuras incumplen las condiciones estéticas del municipio y «deterioran» a su vez el entorno

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:26

Comenta

El Ayuntamiento de Zarzuela del Monte ha decidido prohibir la instalación de casas móviles o caravanas estáticas en su casco urbano.Con ello, hace referencia ... a aquellas estructuras construidas sobre chasis permanentes que se transportan en un camión trailer hasta el lugar donde van a ser ubicadas de forma permanente. El objetivo de esta medida es proteger la estética del municipio, lo que ha requerido la aprobación previa de un estudio detalle para modificar la normativa urbanística que ordena el territorio, según publicó esta semana el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  5. 5

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  6. 6 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  7. 7

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  8. 8

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  9. 9

    Así será el plan de la selección española en Valladolid
  10. 10

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Zarzuela del Monte prohíbe las viviendas móviles en su casco urbano

Zarzuela del Monte prohíbe las viviendas móviles en su casco urbano