Zarzuela del Monte prohíbe las viviendas móviles en su casco urbano

El Ayuntamiento de Zarzuela del Monte ha decidido prohibir la instalación de casas móviles o caravanas estáticas en su casco urbano.Con ello, hace referencia ... a aquellas estructuras construidas sobre chasis permanentes que se transportan en un camión trailer hasta el lugar donde van a ser ubicadas de forma permanente. El objetivo de esta medida es proteger la estética del municipio, lo que ha requerido la aprobación previa de un estudio detalle para modificar la normativa urbanística que ordena el territorio, según publicó esta semana el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Es una iniciativa pionera en la provincia de Segovia, que surge a raíz del creciente interés de la población por hacer uso de este tipo de dotaciones para establecer su residencia. Las 'mobile homes', también conocidas como casas móviles, son aquellas estructuras que salen construidas y equipadas de fábrica para luego ser transportadas y establecidas en un lugar concreto. Ejemplo de ello son los remolques o contenedores marítimos, así como de obra, que se han convertido en una alternativa más económica a las opciones de construcción tradicional. No son lo mismo que las viviendas prefabricadas, ya que estas pasan antes por la fábrica pero van ancladas al terreno por medio de una cimentación, por lo que pierden el factor de la movilidad. De hecho, tienen la misma consideración que un inmueble habitual.

Una casa móvil «no es acorde ni con las condiciones estéticas ni con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por ley», dice el estudio de detalle

Según recoge el estudio de detalle, que fue aprobado de forma definitiva en el pleno correspondiente al pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Zarzuela del Monte está recibiendo «multitud de consultas» estos últimos meses de vecinos interesados en instalar en casco urbano una casa móvil. Sobre todo en el verano, cuando el municipio pasa de acoger 500 habitantes, cifra coincidente con el número de empadronados, a superar con creces los 1.600 por la llegada de segundos residentes, tal y como pone de manifiesto la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.

Es una petición muy recurrente, aun cuando se trata de una instalación que «no es acorde ni con las condiciones estéticas del municipio ni con el Código Técnico de la Edificación (CTE) ni con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por ley», según considera el informe. Son estructuras que se usan de forma habitual en los campings, como son los bungalós; y siempre por cortos periodos de tiempo, principalmente vacacionales.

«Un vacío legal»

El aumento de solicitudes era un problema que preocupaba en gran medida a la corporación municipal, ya que hasta el momento existía «un vacío legal» para denegar rotundamente este tipo de estructuras, al no especificarse en el actual reglamento su permiso, autorización o prohibición. De ahí que la entidad local, encabezada por la alcaldesa María Teresa del Barrio de la Peña, optase por encargar el estudio, que es el paso previo para justificar la modificación de la norma urbanística, en vigor desde 2011, y prohibir así las casas móviles.

El ámbito de aplicación de esta restricción es todo el suelo urbano, consolidado y no consolidado, de Zarzuela del Monte. Esto incluye a su vez los anejos, como es la urbanización Las Jarillas.

El propósito principal es tener un mecanismo para denegar las propuestas vecinales dirigidas a instalar infraestructuras de este tipo. Hasta ahora, se contestaba a las solicitudes con un informe en el que se insistía en la necesidad de obtener licencia como garantía de la protección del medio ambiente y espacio urbano; y cumplir con el CTE, un requisito que las construcciones de este tipo no satisfacían.Por un lado, no tienen carácter residencial o público; por otra parte, no pueden ser habitadas de forma eventual o permanente. Sin embargo, existían dudas y dilemas que empujaban al Ayuntamiento a «ir más allá» para prohibir directamente este tipo de dotaciones.

Con ello, se pretende «evitar el deterioro del entorno urbano», así como facilitar «su crecimiento armónico y sistemático». Ajuicio del estudio de detalle, las prioridades que deben guiar la normativa urbanística son el diseño de los espacios libres y la preservación de la estética, ya que esto garantiza a su vez la conservación de su encanto patrimonial.

El auge de la demanda de vivienda y la existencia de un mercado inmobiliario muy ajustado ha llevado a muchos ciudadanos a buscar otras alternativas. La mayor accesibilidad que brindaban las casas móviles era uno de los argumentos que explicaban la escalada de peticiones por parte de los vecinos.

A día de hoy, tan solo hay una vivienda en alquiler en Zarzuela del Monte y su precio se eleva a 650 euros. En el caso de las opciones disponibles para la compraventa, hay posibilidad de adquirir casas prácticamente en ruinas a partir de 33.000 euros o grandes chalés alejados del centro del pueblo que superan de forma general los 200.000 euros.