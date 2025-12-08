'Vive la Magia' recorrerá 53 pueblos segovianos durante la Navidad

El Norte Segovia Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:16 Comenta Compartir

El festival 'Vive la Magia, Segovia Provincia Mágica' llevará espectáculos de ilusionismo de carácter internacional a cincuenta y tres municipios de la mano de la Asociación Festival Internacional Vive la Magia (FIVEM), la entidad promotora de este reconocido festival que, desde hace más de veinte años, reúne a destacados ilusionistas nacionales e internacionales en Castilla y León. Como en años anteriores, los organizadores del FIVEM han sido los encargados de elaborar un catálogo de artistas y espectáculos del que los ayuntamientos participantes han elegido sus actuaciones, con las que la Diputación colaborará asumiendo una parte del caché de cada espectáculo, con una aportación que oscila entre el 30% y el 70% del coste total, en función del tamaño poblacional.

En la presentación también ha participado el coordinador de la extensión 'Segovia Provincia Mágica', Adolfo Casas, y el mago y director de FIVEM, Juan Mayoral, quienes han destacado que la provincia de Segovia se convertirá en una provincia mágica desde el 14 de diciembre, arrancando en Otero de Herreros con el ilusionista Iván Asenjo, hasta el 6 de enero con el mago Héctor Sansegudo en Valseca.

La iniciativa, que alcanza su novena edición, ha supuesto un esfuerzo económico de más de 28.000 euros para apoyar a los municipios en la contratación de la veintena de magos participantes. Este proyecto tiene como objetivo acercar la magia y las artes escénicas a las localidades de la provincia para ofrecer a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de espectáculos profesionales de prestigio, sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Cantos para el Adviento

El festival incluye espectáculos de ilusionismo, magia escénica y talleres, con una duración mínima de cincuenta minutos y pensados para su disfrute en familia. Las actuaciones se celebrarán en espacios cerrados habilitados por los ayuntamientos, garantizando las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de cada función. El diputado de Cultura, José María Bravo, ha subrayado que «los magníficos datos de participación registrados en años anteriores, con más de cincuenta actuaciones en cada una de las últimas ediciones, reflejan el enorme interés que despierta este proyecto y justifican nuestra continuidad en el apoyo a una iniciativa tan consolidada y querida por los vecinos».

Del mismo modo, se ha presentado la vigésima edición del ciclo de música coral 'Cantos para el Adviento y la Navidad, una cita que, «tras veinte ediciones, se ha convertido en una tradición que dinamiza social y culturalmente nuestros municipios durante la Navidad, favoreciendo así el encuentro vecinal y manteniendo vivas nuestras costumbres musicales».

La Diputación de Segovia, a través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, ha destinado 25.250 euros a este ciclo que, tal y como ha destacado el diputado de Cultura. En la presente edición participarán doce corales y agrupaciones vocales de la provincia, que acercarán a los vecinos la música polifónica, clásica y tradicional propia de estas fechas en iglesias, centros culturales, salones municipales y plazas, ofreciendo conciertos pensados para todos los públicos. El programa recorrerá treinta y nueve municipios, iniciándose el 19 de diciembre en Otero de Herreros y Ayllón con las formaciones Voces de Castilla y La Espadaña Coral respectivamente, y concluyendo el 4 de enero en Santo Tomé del Puerto con el Coro de Cerezo.