Esta es la programación entre octubre y diciembre del teatro Juan Bravo

El Norte Segovia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El teatro Juan Bravo ha presentado su programación de septiembre a diciembre, una temporada que combina grandes nombres de la escena, música para públicos diversos y una potente línea familiar que se extenderá hasta Navidad. Antes del arranque oficial, la sala volverá a ser una de las sedes del Hay Festival Segovia.

La apertura correrá a cargo de Y&T el 25 de septiembre, en uno de los tres conciertos que la banda ofrecerá en España dentro de la gira de su 50 aniversario. Apenas tres días después, el 28 de septiembre, el escenario acogerá 'Música para Hitler', dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carlos Hipólito y Kiti Mánver. Hipólito se mete en la piel de Pau Casals en un montaje que explora, desde la ficción, el choque entre arte y totalitarismo.

Teatro 28 de septiembre Música para Hitler

3 de octubre Todos los espíritus santos

10 de octubre La maja robada

11 de octubre Dypshoria

17 de octubre Las preciosas ridículas

18 de octubre Tebanas

5 de diciembre Dos tronos para dos reinas

6 de diciembre Casting Lear

12 de diciembre Mío (Paladio Arte)

Función para secundaria La loca historia del Siglo de Oro

El calendario teatral para público adulto en octubre alterna humor y revisión de clásicos. El día 3 llegará 'Todos los espíritus santos', opereta cabaret de El Trío Caracol; el 10 se presentará 'La maja robada', de Valquiria; y el 17 se ofrecerá una versión de 'Las preciosas ridículas' de Molière firmada por Arroz con Costra. A estos títulos se suman 'Dysphoria' (11 de octubre), con la actriz segoviana Gema Matarranz, y 'Tebanas' (18 de octubre), inspirada en los textos de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ya en diciembre, la corte inglesa será protagonista por partida doble con 'Dos tronos dos reinas' (día 5) y 'Casting Lear' (día 6), creación de Barco Pirata con Andrea Jiménez. El 12 de diciembre se estrenará 'Mío', lo nuevo de la compañía segoviana Paladio Arte. Además, habrá una función destinada a centros de Secundaria: 'La loca historia del Siglo de Oro'. En paralelo, en noviembre continuará la Muestra Provincial de Teatro.

La música ocupará un lugar destacado. Además del concierto de Y&T, el 4 de octubre se celebrará 'Ópera y zarzuela dreams', un recorrido por veinte arias con coro, ballet y una cuidada puesta en escena. El guitarrista Jorge Salán (Mägo de Oz) actuará el 19 de diciembre y el 20 será el turno de Ángel Ruiz con 'Pasiones al oído', un programa de boleros, coplas, tangos y canción latinoamericana con aroma de jazz. Ya en 2026, el 4 de enero, el grupo femenino Spin Gospel aportará el tono festivo del comienzo de año.

Música 25 de septiembre Y&T

4 de octubre Ópera y Zarzuela Dreams

19 de diciembre Jorge Salán

20 de diciembre Ángel Ruiz: 'Pasiones al oído)

4 de enero Spin Gospel

La línea familiar, uno de los sellos de la casa, arrancará en octubre con 'Un hilo me liga a vos' (día 5), 'Smile' (día 12) y 'La Granja' (día 27), esta última orientada a primera infancia (de seis meses a cuatro años). En diciembre llegarán 'Sin Ojana' (día 7), que mezcla circo, teatro y flamenco; el ilusionismo de Fabio Pérez con 'En busca de la magia perdida' (día 14); y 'Aluzina' (día 21). Como colofón, dos propuestas musicales con doble función: 'La bella durmiente' (27 y 28 de diciembre) y 'Crassh_Xiri' de WeTumTum (29 y 30).

Familiar 5 de octubre Un hilo me liga a vos

12 de octubre Smile

27 de octubre La Granja

7 de diciembre Sin Ojana

14 de diciembre En busca de la magia perdida

21 de diciembre Aluzina

27 y 28 de diciembre La bella durmiente

29 y 30 de diciembre WeTumTum: 'Crash_Xiri'

En la presentación, el diputado de Cultura, José María Bravo, puso el foco en el público familiar: «Octubre y diciembre van a ser muy importantes para el provenir del Juan Bravo porque vamos a dar la oportunidad a nuestros futuros espectadores -desde bebés- de conocer el teatro y descubrir cómo se puede contar una historia con marionetas, con música o incluso con luz y sombras», declaró.

Las entradas están a la venta en taquilla y a través de Tickentradas, con precios entre 5 y 30 euros. El concierto de Y&T ya tenía localidades disponibles con anterioridad.