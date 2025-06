Las visitas guiadas con megafonía serán sancionadas con hasta 1.000 euros

Grupos de 30 personas como máximo, uso obligatorio de sistemas de radioguiado con auriculares, visitas solo entre las 8:00 y las 23:00 horas ( ... en verano se permitirán hasta medianoche) y con una distancia mínima aconsejada entre cada uno de los grupos de 50 metros. Son las principales medidas que contempla la futura ordenanza municipal para la regulación de las visitas guiadas en Segovia, un documento que el Ayuntamiento ha sacado a información pública para que vecinos y asociaciones puedan plantear sus aportaciones.

La normativa tiene como objetivo regular la actividad de visitas guiadas en la ciudad para garantizar la protección del patrimonio, la convivencia con los residentes, el orden en la vía pública y la calidad del servicio turístico. Todo ello en un contexto en el que el creciente flujo turístico que recibe Segovia ha convertido las visitas guiadas en una actividad de «gran relevancia económica y cultural», generando a su vez nuevos desafíos relacionados con la convivencia ciudadana, la protección del patrimonio histórico y el uso del espacio público.

El propio Ayuntamiento de Segovia expone en el borrador de su nueva ordenanza la ausencia de una regulación local específica, circunstancia que ha derivado en «aglomeraciones excesivas, obstrucciones de la vía pública, contaminación acústica y un deterioro del patrimonio cultural». Además, el Consistorio también llama la atención sobre una «falta de criterios» en la actividad de los grupos de visitantes en las visitas guiadas que afecta a la calidad de la experiencia tanto para los turistas como para los vecinos de Segovia.

Por todo ello, el Ayuntamiento considera «imprescindible» contar con una normativa que garantice «el equilibrio entre la promoción del turismo y la preservación del entorno urbano». Así, defiende que la nueva ordenanza servirá para asegurar que las visitas guiadas se desarrollen «de forma ordenada, sostenible y respetuosa con el patrimonio la ciudadanía».

En su borrador, el gobierno municipal señala cuatro problemas identificados que intentar resolver con la nueva normativa: la congestión peatonal en calles y plazas históricas que dificulta el tránsito de residentes y otros turistas, el uso inadecuado del espacio público con grupos bloqueando accesos a viviendas, comercios y mobiliario urbano, la contaminación acústica y el deterioro del patrimonio que causa el contacto indebido con los monumentos, la acumulación de residuos y la sobreexplotación de ciertos espacios.

«El objetivo que busca el Ayuntamiento de Segovia es que la ciudad siga siendo un destino turístico de referencia sin comprometer su identidad, su patrimonio ni la calidad de vida de sus habitantes», subraya el Consistorio en la propuesta de una ordenanza que «no impide la actividad turística, establece límites razonables, no impone cargas desproporcionadas a los guías y permite la adaptación de las normas a circunstancias específicas».

La primera medida que plantea es limitar el tamaño de los grupos a un máximo de 30 personas (a partir de cuatro años de edad) más el guía. Se trata de una cifra que tan solo se podrá modificar en excepciones previstas por interés general, como actividades organizadas por la propia Empresa Municipal de Turismo.

La segunda medida es el uso obligatorio de sistemas de radioguiado con auriculares para todos los visitantes a partir de los 10 años y para cualquier grupo con al menos cinco adultos más el guía. Además, se prohibe expresamente el uso de megafonía con altavoces. En cuanto a los horarios, se permiten de 8:00 a 23:00 horas, aunque durante los meses de primavera y verano se extiende el permiso hasta la medianoche.

Espacio público

Una de las cuestiones que la ordenanza trata de regular es el uso del espacio público, a veces muy escaso en las calles del casco antiguo de Segovia. Para evitar que en un mismo punto de interés de la ciudad se concentre «un excesivo número de personas», se procurará que los grupos mantenga una adecuada distancia entre ellos -se aconseja unos 50 metros- en lugares como la plaza del Azoguejo, el mirador de La Canaleja, la Casa de los Picos, la plaza de San Martín, la plaza del Corpus o las calles Daoiz y Velarde. Además, se pide a los guías que no alarguen su parada de forma excesiva en estos puntos con el fin de no colapsar el flujo de viandantes. Según la ordenanza, estará prohibido obstruir zonas de paso peatonales, entradas a comercios y viviendas, carriles bicis y aceras estrechas de menos de 1,80 metros.

En los accesos a establecimientos y monumentos, la normativa que dibuja el Ayuntamiento de Segovia indica que el grupo deberá hacer fila para entrar al edificio y el guía organizará la espera sin obstaculizar la circulación.

También se recoge que el Ayuntamiento podrá establecer una recomendación sobre los sentidos de los recorridos de las visitas guiadas, y se aconsejan medidas como que los grupos eviten calles y plazas de alta afluencia en hora punta, que se desplacen en fila en calles estrechas o que faciliten el paso a personas con movilidad reducida, con carros de bebé o carros de la compra.

La ordenanza también incluye sanciones para aquellos que incumplan con la normativa. Así, habrá multas de entre 300 y 700 euros para infracciones leves como no respetar la distancia mínima entre grupos, no organizar adecuadamente a los grupos en los accesos u obstruir zonas de paso de manera significativa. Las sanciones serán de entre 700 y 1.000 euros para las infracciones graves, entre las que se encuentran no utilizar radioguías, superar el límite de 30 personas por grupo, utilizar megafonía o altavoces, hacer un uso indebido del mobiliario urbano, no abandonar el lugar cuando así lo indique la Policía Local o acumular más de tres infracciones leves en un año. Por último, habrá multas de hasta 3.000 euros para las infracciones muy graves. Entre ellas se incluyen el acceso a zonas restringidas, realizar actividades que impliquen riesgo, fomentar comportamientos contrarios a la protección del patrimonio o registrar más de tres infracciones graves en un año.