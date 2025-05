Segovia ordenará el turismo reduciendo grupos en el eje Acueducto-Catedral-Alcázar

La concejala de Turismo, May Escobar, anunció ayer que durante los próximos está previsto que salga a exposición pública la nueva ordenanza municipal que regulará ... el funcionamiento de las visitas de grupos de turistas a la ciudad. Tras más de un año de trabajo para elaborar un primer borrador del documento, los vecinos de Segovia tendrán la oportunidad de realizar aportaciones a una normativa que convertirá a la capital segoviana en una de las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad en regular este tipo de cuestiones. Grandes localidades como Barcelona o San Sebastián ya cuentan con este tipo de normativas, mientras que otras como Toledo están en pleno proceso de elaboración. De hecho, la capital manchega le lleva por poco la delantera a Segovia, tras salir a consulta pública previa su borrador hace un mes.

En el caso de la capital segoviana, y a la espera de conocer el texto propuesto por el gobierno municipal, la regulación de los grupos de turistas se limitará al eje Acueducto - Catedral - Alcázar. Es decir, al tramo que cada día recibe la visita de miles de turistas, ocasionando en determinados momentos dificultades para poder caminar por las estrechas calles del casco histórico de Segovia.

La responsable de Turismo de la ciudad explicó que se están dando los últimos pasos con técnicos municipales y guías turísticos para avanzar en la tramitación de un documento que recogerá aspectos como la limitación de los grupos de turistas -la idea inicial es que no puedan superar las 30 personas-, impedir el uso por parte de los guías de megáfonos para reducir las molestias acústicas, espaciar «todo lo posible» las visitas a la ciudad entre los diferentes grupos para que no se amontonen en un solo punto o identificar y fijar los lugares del principal eje turístico de Segovia donde es más fácil hacer una parada para poder describir el atractivo patrimonial de la ciudad.

«Este tipo de cuestiones son las que nos parecen importantes», declaró Escobar, que defiende la necesidad de tener un turismo de calidad y sostenible en Segovia. En este sentido, comentó que la elaboración del documento se ha realizado tras varias conversaciones con las asociaciones de guías de la ciudad. «Es básico tenerlos en cuenta», indicó la responsable de Turismo.

La idea de la futura normativa municipal, según defiende el equipo de gobierno, no es tanto perseguir prácticas incorrectas de las visitas organizadas de turistas para su posterior sanción como el conseguir generar un Segovia una forma cómoda para que estos grupos puedan visitar la ciudad causando las menores molestias posibles. No forma parte de la ordenanza, al no ser de competencia municipal, medida alguna para evitar el intrusismo de guías no profesionales en el sector.