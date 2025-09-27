El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un planeador Lak-17 similar al que pilotaba Javier Sánchez (en el círculo), fallecido este viernes en el accidente aéreo en La Atalaya. Fotos de ZFalke y USCAnet
Sucesos en Segovia

«Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»

El jefe de operaciones del aeródromo de Fuentemilanos, Bernardo Robledo, asegura que Javier Sánchez, el piloto fallecido este viernes, era «experimentado»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:19

El fallecido en el fatal accidente aéreo ocurrido en la tarde de este viernes en la vertiente de Segovia de la sierra de Guadarrama ... era controlador aéreo y residía con su familia en Madrid. La muerte de Javier Sánchez Fernández ha consternado a la comunidad de aficionados y socios del aeródromo de Fuentemilanos. El jefe de operaciones del centro, Bernardo Robledo, confesaba seguir «en shock» horas después del siniestro. El planeador que pilotaba la víctima entró en barrena.

