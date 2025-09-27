«Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»

El fallecido en el fatal accidente aéreo ocurrido en la tarde de este viernes en la vertiente de Segovia de la sierra de Guadarrama ... era controlador aéreo y residía con su familia en Madrid. La muerte de Javier Sánchez Fernández ha consternado a la comunidad de aficionados y socios del aeródromo de Fuentemilanos. El jefe de operaciones del centro, Bernardo Robledo, confesaba seguir «en shock» horas después del siniestro. El planeador que pilotaba la víctima entró en barrena.

Habla del «infortunio» que envuelve un siniestro aéreo como el que se ha cobrado la vida del piloto madrileño, al que sus allegados le conociían por el apodo de 'Sanfer'. Asimismo, recuerda la «excelente persona que era Javier», con el ha pasado muchos y buenos momentos compartiendo la aventura de volar. De hecho, subraya la pasión que sentía la víctima por este deporte que no deja de entrañar unos riesgos que quienes lo practican los asumen y conocen.

El piloto madrileño no era un novato ni un neófito, tenía su pertinente licencia de vuelo a vela en regla y acumulaba muchas horas y kilómetros en la cabina. Era un «experimentado piloto que llevaba viniendo tres o cuatro años a Fuentemilanos». Tal era su cariño y su afición que «venía siempre que tenía un día libre». Y al verle en la aeronave y moverse por el aeródromo, Bernardo Robledo afirma que el ahora fallecido «disfrutaba mucho, como un niño» con los vuelos en planeador.

Las instalaciones de Fuentemilanos son una referencia internacional para este tipo de prácticas que combinan el deporte con la aventura de surcar el cielo a unos 300 kilómetros por hora, velocidad que alcanza un aparato como el que se estrelló este viernes por la tarde.

Bernardo Robledo advierte de que «la montaña es muy traicionera y peligrosa». El riesgo para la práctica de estos vuelos es que «pasas muy cerca del suelo y al más mínimo error o incidencia...», deja en puntos suspensivos las consecuencias trágicas que pueden desencadenar esos nimios detalles. Esta vez, la meteorología no parece ser una aliada de la fatalidad, no se registraban turbulencias. Es más, Robledo señala que era un día que los expertos definen como «para pasear al obispo» por la tranquilidad de las condiciones atmosféricas que reinaban.

También la Unión Sindical de Controladores Aéreos ha publicado en redes sociales sus condolencias a la esposa, hijos y compañeros que deja la repentina pérdida de Javier Sánchez. «Echaremos en falta tu permanente sonrisa y amabilidad», reza el mensaje colgado en Internet.

Hay que remontarse a febrero de 2019 para recordar accidente aéreo más grave ocurrido en la provincia de Segovia en los últimos doce años. Fue en Corral de Ayllón. El siniestro se cobró dos vidas.

El jefe de operaciones de Fuentemilanos señala que habrá una investigación que esclarecerá las circunstancias del fatal accidente que ha golpeado con fuerza a la familia que conforman los socios del aeródromo. El hombre fallecido lo era. «Tenía mucha relación con él, estuve ayudándole mucho». Aunque en la noche del viernes resultó imposible contactar con el Centro de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, Robledo ha logrado hablar este sábado a primera hora con este organismo para trasladarle los hechos, por lo que dedice que se abrirán las pesquisas correspondientes para aclarar las causas que han podido provocar el suceso.