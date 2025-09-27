Muere un hombre al estrellarse el aeroplano que pilotaba en Segovia

Un hombre ha perdido la vida en un accidente aéreo ocurrido en la provincia de Segovia. Tal y como informan fuentes del servicio de Emergencias ... 112 Castilla y León, el fatal suceso ha ocurrido en la tarde de este viernes. La sala de operaciones recibió una llamada a las 18:30 horas desde el aeródromo de Fuentemilanos en la que se alertaba del percance sufrido por un planeador en la sierra de Guadarrama. En esos primeros instantes, el aviso no acertaba a detallar el lugar específico en el que habría podido suceder el incidente, ni tampoco el estado de salud del piloto que manejaba el aparato y que había salido de las instalaciones del citado aeroclub que lleva el nombre de 'Antonio González'.

En esa misma comunicación, añaden que una de las avionetas de remolque del aeródromo del barrio incorporado segoviano se disponía a llevar a cabo una búsqueda desde el aire y que iba a sobrevolar el entorno del puerto de Cotos y del pico Peñalara, tanto en la vertiente de Segovia de la sierra como en la de Madrid.

De forma inmediata, y con estos datos recabados, el centro de operaciones del 112 traslada el aviso del accidente aéreo a la Guardia Civil, al Parque de Bomberos de la capital, y también advierte de los hechos a sus homólogos de emergencias en la Comunidad madrileña al centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, que se activa para la coordinación del incidente.

Finalmente, el Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid localiza la aeronave siniestrada en la cara sur del pico La Atalaya, en los límites del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Asimismo, las dotaciones desplazadas confirman sobre el terreno la fatal noticia del fallecimiento del piloto del planeador. Por su parte, la Guardia Civil procede al levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre y procede a su traslado a la localidad madrileña de Manzanares el Real.