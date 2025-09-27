El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Localización y rescate del piloto y del aeroplano siniestrados. . 112-jcyl
Sucesos

Muere un hombre al estrellarse el aeroplano que pilotaba en Segovia

El aparato y el cadáver han sido localizados en la zona del pico de La Atalaya, en el término del Real Sitio de San Ildefonso

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:08

Un hombre ha perdido la vida en un accidente aéreo ocurrido en la provincia de Segovia. Tal y como informan fuentes del servicio de Emergencias ... 112 Castilla y León, el fatal suceso ha ocurrido en la tarde de este viernes. La sala de operaciones recibió una llamada a las 18:30 horas desde el aeródromo de Fuentemilanos en la que se alertaba del percance sufrido por un planeador en la sierra de Guadarrama. En esos primeros instantes, el aviso no acertaba a detallar el lugar específico en el que habría podido suceder el incidente, ni tampoco el estado de salud del piloto que manejaba el aparato y que había salido de las instalaciones del citado aeroclub que lleva el nombre de 'Antonio González'.

