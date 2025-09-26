Evacuado al Hospital de Segovia un parapentista que chocó con una roca

Un hombre ha sido trasladado este viernes en un helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital General Universitario de Segovia debido a las graves heridas ... sufridas en un accidente de parapente ocurrido por la mañana en el término municipal de Arcones, uno de los parajes que congrega más aficionados a esta práctica. Fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León confirman que el piloto padecía un fuerte golpe en el pecho y que, tras una primera revisión sobre el terreno se decidió llevarle al complejo asistencial de referencia en la provincia.

Una llamada de un testigo es la que ha dado la voz de alerta y la que ha comunicado el percance a la sala de operaciones del 112. Era poco antes de las doce menos diez de la mañana. El aviso pedía asistencia para un hombre que había resultado herido en el transcurso de las maniobras de despegue que estaba realizando en la zona conocida popularmente como Las Berrocosas. El parapentista estaba consciente a pesar del golpetazo recibido al chocar contra una roca. El violento impacto fue en el pecho, tal y como detallaba la llamada al servicio de Emergencias.

Una vez recabados los datos, el gestor del 112 Castilla y León ha trasladado dicha información al centro coordinador, que se encarga de gestionar el incidente. Para ello, ha habido que determinar la localización exacta de la víctima ya que ha sido necesario movilizar dos aeronaves que han volado hasta Arcones, donde ya se han registrado más percances de estas características. Por una parte, un helicóptero de rescate de la Junta, en el que se han trasladado dos especialistas, uno de ellos enfermero. Además, y ante el estado del parapentista, también se ha avisado para que acudiera al punto del accidente otro helicóptero, este medicalizado perteneciente a Emergencias Sanitarias de Sacyl. El despliegue de recursos para evacuar al herido se ha completado con la Guardia Civil y los Bomberos de Segovia.

El helicóptero de rescate ha tomado tierra cerca de donde se hallaba el piloto accidentado. Los rescatadores se han bajado y han colaborado con el personal sanitario desplazado en la segunda aeronave en las tareas inmovilización y porteo de la víctima para proceder a su evacuación al Hospital General Universitario de la capital.