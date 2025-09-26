El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rescate y atención sanitaria prestada en el lugar del accidente al parapentista herido en Arcones este viernes. 112-Jcyl
Sucesos en Segovia

Evacuado al Hospital de Segovia un parapentista que chocó con una roca

El piloto ha sido rescatado en Arcones y trasladado en helicóptero tras sufrir el accidente cuando despegaba en Las Berrocosas

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:18

Un hombre ha sido trasladado este viernes en un helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital General Universitario de Segovia debido a las graves heridas ... sufridas en un accidente de parapente ocurrido por la mañana en el término municipal de Arcones, uno de los parajes que congrega más aficionados a esta práctica. Fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León confirman que el piloto padecía un fuerte golpe en el pecho y que, tras una primera revisión sobre el terreno se decidió llevarle al complejo asistencial de referencia en la provincia.

