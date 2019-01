La variante de San Rafael se atasca con una inversión «que no tiene sentido» Varios camiones circulan por la travesía de San Rafael. / P. L. Merino Alicia Palomo recuerda que la Declaración de Impacto Ambiental caduca el próximo mes e intuye que la solución está sujeta a la liberalización de la AP-6 ÁLVARO GÓMEZ Segovia Lunes, 28 enero 2019, 08:16

El proyecto no avanza y al grupo de gobierno del Ayuntamiento de El Espinar se le acaba la paciencia. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la variante de San Rafael caducará en este mes de febrero mientras en el Ayuntamiento no ven ningún avance para solucionar el grave problema de tráfico en la travesía. «Ya sabíamos que el Partido Popular había dejado que caducara la DIA sin hacer absolutamente nada desde el año 2013 que se publicó con resultado positivo y eso es lo que ha ocasionado que a día de hoy no tengamos nada respecto a la variante», denuncia la alcaldesa de El Espinar. La regidora muestra su descontento por varios años con «compromisos tras compromisos incumplidos» por «unos y otros gobiernos» ante un problema de intensidades de tráfico en su casco urbano «insostenibles e insoportables».

Los Presupuestos Generales del Estado han incluido una partida de 100.000 euros, muy inferior al millón y medio que asignaba el anterior Gobierno. «Supongo que simplemente es para no cerrar la partida y más simbólico que otra cosa», considera la regidora. «Evidentemente una inversión de 100.000 euros para la variante de San Rafael no tiene sentido, pero también es cierto que los presupuestos son papel que lo aguantan todo pero como no haya voluntad política no se hace nada», añade. En este sentido, la edil recuerda que en años anteriores la consignación para la variante en los presupuestos nacionales era más cuantiosa «pero no se ha hecho nada».

En este sentido, Palomo pide a los representantes de los partidos políticos «que no hagan demagogia» al recordar que en años anteriores había mayores partidas presupuestarias, «porque llevamos desde 2013, unos años con partidas ambiciosas, otros amplias y otros incluso sin ella y la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. Utilizar el debate de presupuestos para esto no tiene ningún sentido».

A la espera

Con la asignación de 100.000 euros, Palomo considera que lo que hace el Ministerio de Fomento es esperar a los resultados de la revisión y el informe que se publicará entorno al mes de noviembre en el que se sabrá si la concesión de la autopista caduca en 2024 o en 2031 en función de la sentencia europea. «Lo que va a tener que hacer el Gobierno es adoptar una política sobre autopistas en general, pero especialmente en esta vía», subraya Palomo. En este sentido añade que esta era una de las razones por las que en el Ayuntamiento buscaban el compromiso firme del Ministerio «con al menos alguna medida que paliara la situación insostenible de índices de tráfico elevados que tenemos». La edil se refiere a la promesa del desvío del tráfico pesado, aunque por el momento es escéptica. «Ya veremos si llega», apunta.

La alcaldesa cuestiona que se cumpla el plazo para desviar el tráfico pesado El plazo que le prometió el secretario general de Infraestructuras del Ministerio, Javier Izquierdo, de desviar el tráfico pesado en seis meses (se reunieron en octubre) no convence a Alicia Palomo. Ya se ha adecuado el marco normativo para que sea posible, «pero yo lo que veo es que estamos finalizando el mes de enero y el tráfico pesado sigue pasando por San Rafael». «Me dicen que sí que estará en abril, pero yo sinceramente prefiero no creerme nada, porque nos han mentido tantas veces y se ha dilatado tanto todo con unos y otros gobernando y la única realidad es que hay mucho escepticismo entre los vecinos y la propia alcaldesa», critica Palomo. La regidora critica tanto al gobierno popular anterior como a este socialista ante el proyecto de la variante o la búsqueda de una solución temporal como la del desvío del tráfico pesado. «Ni gobiernos de un signo ni del otro son capaces de adoptar una solución, que pasa por poner voluntad política, pero ni unos ni otros la tienen». «Era muy optimista con el desvío del tráfico pesado, pero lo cierto es que pasan las semanas y, a pesar de que el marco normativo está ahí, no se me da una respuesta clara por parte del Ministerio», lamenta la regidora. Alicia Palomo subraya que la realidad actual es que los vecinos de el Espinar y San Rafael tenemos que convivir con esta situación de inseguridad, altos índices de trafico, contaminación y ruido día tras día» y, ante la falta de avances en el proyecto o las medidas temporales, «lo único que nos queda a la administración local es seguir reivindicando a aquellas administraciones que tienen competencia para que hagan algo de una vez con todas».

El proyecto de la variante en la travesía de San Rafael tiene otros frentes abiertos como el de la caducidad de la DIA el próximo mes, lo que en principio conllevaría un tiempo que en el equipo de gobierno de la localidad espinariega no se atreven a predecir al no depender del Ayuntamiento. «Nosotros no tenemos competencia para ello, pero me imagino que volver a iniciar un trámite para volver a pasar una Declaración de Impacto Ambiental positiva cuando además han cambiado las circunstancias incluso del municipio, desde luego puede ser un proceso cuanto menos largo», manifiesta Palomo.