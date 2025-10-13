El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una profesora imparte clase a alumnos de un colegio de la capital segoviana. Antonio de Torre

Uno de cada tres profesores de Secundaria en Segovia es interino

La junta de personal docente destaca el «esfuerzo» de los profesionales de enseñanza en el inicio de curso y el refuerzo en orientadores y compensatoria

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:27

Comenta

La Junta de Personal Docente de Segovia felicita a los profesores por «el esfuerzo» con el que han vuelto a afrontar el inicio del presente ... curso escolar en los distintos centros de la provincia. Un mes después del regreso a las clases, el órgano de representación sindical aplaude la «profesionalidad» de la que han hecho gala en las siempre complicadas primeras semanas en las aulas tras el izado del telón de otro ejercicio académico. Las plantillas que imparten enseñanzas en las escuelas de Infantil, colegios, institutos y Centros Rurales Agrupados (CRAs) de la provincia «han vuelto a demostrar su capacidad para resolver contratiempos allí donde la Administración no llega», ensalzan la junta presidida por Cristina Olmos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

