Uno de cada tres profesores de Secundaria en Segovia es interino

La Junta de Personal Docente de Segovia felicita a los profesores por «el esfuerzo» con el que han vuelto a afrontar el inicio del presente ... curso escolar en los distintos centros de la provincia. Un mes después del regreso a las clases, el órgano de representación sindical aplaude la «profesionalidad» de la que han hecho gala en las siempre complicadas primeras semanas en las aulas tras el izado del telón de otro ejercicio académico. Las plantillas que imparten enseñanzas en las escuelas de Infantil, colegios, institutos y Centros Rurales Agrupados (CRAs) de la provincia «han vuelto a demostrar su capacidad para resolver contratiempos allí donde la Administración no llega», ensalzan la junta presidida por Cristina Olmos.

Si bien, este organismo advierte de la elevada tasa de provisionalidad que sigue habiendo en el desempeño educativo. El comienzo del curso actual ha traído consigo «la incorporación de unos ochocientos docentes interinos» en los centros segovianos. La mayoría de ellos, en tornos quinientos según las cifras que manejan y aportan los representantes del personal, desarrollan su trabajo en el ámbito de la Enseñanza Secundaria y en otros cuerpos docentes. El resto son maestros en Infantil y Primaria.

14 maestros se han incorporado para mejora la competencia lingüística y matemática de los escolares de la provincia de Segovia.

Aunque estas interinidades ayudan a cubrir buena parte de las necesidades que viene reclamando este órgano sindical, lo cierto es que la proporción de interinos sobre el total del profesorado contratado en los centros de Segovia es todavía demasiado elevada. Y es que aproximadamente «un tercio de los puestos de Secundaria son parciales». La consecuencia que extrae la junta de personal docente, formada por Anpe, CSIF, UGT, STEs, Aspes y CC OO, es que es la provisionalidad genera «precariedad e inestabilidad» entre los profesionales. En la etapa formativa de Primaria, la situación es ligeramente mejor, matizan.

En esta línea, llaman la atención sobre otro dato. El 67% -o lo que es lo mismo, dos de cada tres- plazas responden a perfiles múltiples. Es decir, son profesores que pueden impartir asignaturas complementarias de varias especialidades. Esta circunstancia, más palpable en los centros rurales, pone de relieve «la enorme preparación» que atesoran estos profesionales de la enseñanza. La cruz de la moneda es que «el modelo de gestión de recursos no siempre dignifica ni reconoce su trabajo».

Otra de las buenas nuevas que ha traído el inicio del curso escolar en Segovia es que se han atendido algunas de las demandas que se venían reivindicando para aumentar el personal docente dedicado a la atención a la diversidad. En este sentido, la junta aprecia «un incremento muy necesario» de plantilla, con «más orientadores en los centros, más maestros de Compensatoria, Audición y Lenguaje, y en Pedagogía Terapéutica».

A ello se suman catorce docentes destinados a reforzar la competencia lectora y matemática. Sin embargo, y a pesar de esos complementos, «la dotación sigue siendo insuficiente en los equipos de Orientación, que continúan sobrecargados para atender a todos los centros de Infantil y Primaria», matizan los sindicatos.