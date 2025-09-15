El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de instituto, a la salida del primer día de clase de este año, en Valladolid. José C. Castillo

Vuelta al colegio y al instituto: así se reparten los 350.000 alumnos de Castilla y León

Valladolid congrega casi uno de cada cuatro estudiantes de la comunidad, donde Primaria es el ciclo con más estudiantes

Sergio García

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:02

El batiburrillo en los aledaños de los institutos de Castilla y León ha vuelto este lunes. El murmullo que acompaña las salidas, entradas, y que ... suma otro momento más de rumor a mitad de la mañana (el recreo, para más pistas). Más de cien mil estudiantes de la comunidad han regresado al instituto este lunes entre Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En torno a 150.000 alumnos, más en concreto. No cuentan aquellos que ya comenzaron el pasado lunes y que pertenecen a estos ciclos, como los estudiantes de ESO que se forman en centros de Primaria, quienes apenan suman 294 en todo Castilla y León. Ellos encaran ya su segunda semana de clase, como los escolares de Primaria e Infantil. Pero el resto, y con esto la mayor parte del alumnado de la región, ha vuelto a clase esta mañana.

