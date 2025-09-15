Vuelta al colegio y al instituto: así se reparten los 350.000 alumnos de Castilla y León

El batiburrillo en los aledaños de los institutos de Castilla y León ha vuelto este lunes. El murmullo que acompaña las salidas, entradas, y que ... suma otro momento más de rumor a mitad de la mañana (el recreo, para más pistas). Más de cien mil estudiantes de la comunidad han regresado al instituto este lunes entre Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En torno a 150.000 alumnos, más en concreto. No cuentan aquellos que ya comenzaron el pasado lunes y que pertenecen a estos ciclos, como los estudiantes de ESO que se forman en centros de Primaria, quienes apenan suman 294 en todo Castilla y León. Ellos encaran ya su segunda semana de clase, como los escolares de Primaria e Infantil. Pero el resto, y con esto la mayor parte del alumnado de la región, ha vuelto a clase esta mañana.

De todos los que se han vuelto a poner la mochila destacan los de Formación Profesional, que supera los cincuenta mil alumnos en la comunidad. Nunca había conseguido un número de matriculación tan alto, concretado en un aumento del 3,22% respecto al año pasado. El crecimiento en números totales es de casi cinco mil estudiantes más en dos años. 7.500 más desde que comenzó la presente legislatura, ha concretado esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de apertura del curso.

La semana pasada, en el primer día de colegio para la mayoría, 43.792 escolares ya se pegaron el madrugón en Valladolid. En toda la provincia, el alumnado de régimen general -aquí entran los que han empezado este lunes- suma 85.651 estudiantes, el 24% de toda la comunidad. Por provincias, el número total de estudiantes es de 23.717 alumnos en Ávila, 55.719 en Burgos, 22.297 en Palencia, 46.884 en Salamanca, 24.361 en Segovia, 13.928 en Soria, los 85.651 de Valladolid y 19.514 en Zamora.

De vuelta al caso de FP, los datos de la Consejería de Educación muestran que la mayoría de los estudiantes se congregan en grado superior, ya sea en modalidad presencial o a distancia. Son 24.439 alumnos, que se suman a los 20.799 de grado medio, 4.762 de grado básico y 530 en cursos de especialización. En cualquier caso, las cuatro patas de la Formación Profesional suman alumnos este año, lo que también propicia que se superen los cincuenta mil estudiantes.

A todos aquellos que congregan las estadísticas de régimen general se les suman otros 23.606 de régimen especial, donde se encuentran las enseñanzas de idiomas y las artísticas. Cierra el número global el alumnado en centros de personas adultas, que suponen 28.631 más a la lista. En total, el alumnado de Castilla y León para este curso se compone de 404.167 personas en todos los tipos de educación. Sí que se puede concretar algo más en algunas etapas y en el caso de Valladolid. Por ejemplo, hay 5.750 escolares en el primer ciclo de Educación Infantil, 10.320 para el segundo ciclo de Educación Infantil, 27.203 en Educación Primaria, 482 en Educación Especial y 37 alumnos que estudian ESO en centros de Primaria.

El número de estudiantes se completa de alguna forma con las enseñanzas universitarias. En la Universidad de Valladolid los alumnos de nuevo ingreso para este año suman cinco mil universitarios, 19.500 en todos los campus de la institución. Hay que añadir también los 2.500 estudiantes que este lunes han comenzado sus clases en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que se elevan hasta los 5.500 con todos los alumnos matriculados en modalidades híbridas y online. Pero todavía quedan unos pocos por volver y el próximo lunes será el turno de los estudiantes de Formación Profesional a distancia o de Secundaria para personas adultas.