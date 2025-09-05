«Trabajaremos para formar a los mejores oficiales, suboficiales y tropa»

El Patio de Orden de la Academia de Artillería de Segovia acogió el solemne acto de entrega de mando al nuevo director del centro, el ... coronel Antonio Jesús Miró Bujosa. La ceremonia estuvo presidida por el general de división Javier Antonio Miragaya Prieto, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, y contó con la presencia de autoridades civiles y académicas, así como amigos, compañeros y familiares del nuevo director.

El acto comenzó con el juramento del cargo por parte del coronel Miró, en presencia del general Miragaya. Posteriormente, tuvo lugar la ceremonia oficial de entrega de mando. El coronel Rafael de Felipe Barahona, director saliente, hizo entrega del guion del centro al coronel Miró como símbolo del traspaso de la dirección de la Academia. En un gesto cargado de simbolismo, De Felipe se despidió besando el estandarte, con lo que ponía fin a una etapa de casi tres años al frente del centro. Tras los honores de ordenanza y la fórmula de toma de posesión pronunciada por el general Miragaya, el nuevo director expresó su compromiso con la misión de la Academia. Todo culminó con un desfile de la unidad de alumnos.

El coronel Miró, miembro la LIII promoción de la Academia General Militar y la 286 del Real Colegio de Artillería, regresa así a Segovia, ciudad que considera su «hogar» tras haberse formado en ella entre 1993 y 1998. «Es un día muy emocionante. Generaciones de artilleros hemos pasado por aquí. Sentimos este lugar como parte nuestra, y volver a esta ciudad maravillosa, con la que tenemos una relación muy especial, es un honor». Miró destacó el cariño mutuo entre los artilleros y Segovia: «El cariño que tengo por la Academia y por Segovia es inmenso, y siento el mismo cariño de vuelta por parte de esta ciudad».

El coronel Antonio Jesús Miró Bujosa cuenta con una dilatada trayectoria militar. Tras su formación en las academias de Zaragoza y Segovia, fue promovido a teniente en 1998. Su carrera incluye destinos destacados, como el Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista VI, la Guardia Real, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, la Dirección de Sistemas de Armas, el Estado Mayor del Ejército y el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. En 2019 asumió el mando del II Grupo del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71. Además, ha participado en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Irak.

El nuevo director de la Academia de Artillería habló de los principales retos que tiene por delante. «Nuestra misión es preparar líderes para las unidades de artillería de campaña y antiaérea. Ese es el desafío diario, y con el equipo motivado que tenemos, trabajaremos para seguir formando a los mejores oficiales, suboficiales y tropa, para que lleguen a las unidades en las mejores condiciones posibles», dijo. Entre sus objetivos figura la implantación de los nuevos planes de estudio para oficiales y suboficiales, y la mejora de los cursos de perfeccionamiento: «Queremos revisar y optimizar los programas para que se ajusten a las necesidades de las unidades y garanticen una formación de excelencia». En su opinión, la Academia cuenta con una plantilla suficiente para abordar estos retos, aunque se espera un incremento de alumnos en el futuro próximo, lo que requerirá ajustes para mantener la calidad formativa. Miró subrayó igualmente el carácter dinámico de la institución: «Las promociones se adaptan a las necesidades del Ejército, y nuestro compromiso es seguir formando profesionales que cumplan con los objetivos de nuestras unidades».