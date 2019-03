«Son tímidos famosos la modelo Claudia Schiffer, Albert Einstein o Mark Zuckerberg» Formador y entrenador personal Marcos Núñez, autor del libro. / El Norte Marcos Núñez Pangua presenta su libro 'Los seis peldaños. El camino para superar la timidez' este jueves en el Palacio de Pedro I de Cuéllar MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 20 marzo 2019, 19:12

Es entrenador personal, formador y escritor, aunque su titulación es de Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Programación Neurolingüística. Marcos Núñez (Palencia, 1976) ayuda a superar la timidez y presentará mañana en Cuéllar su tercer libro, 'Los seis peldaños. El camino para superar la timidez' con una charla sobre su contenido y cómo se pueden mejorar las relaciones con los demás. Lo organizan la Casa Joven y la Concejalía de Juventud, y tendrá lugar en el palacio de Pedro I a las 19:00 horas.

–Presenta su libro y dice que en él aporta las claves para superar la timidez porque usted también lo es o lo fue. ¿Se es tímido siempre o solo deja de mostrarse como tal?

–En el libro comparto el método que he creado hace un tiempo para gestionar y superar la timidez en el día a día dando pasos a tu ritmo y a tu medida. Yo he sido muy tímido y quizás esos posos de timidez se me noten, como esas huellas que te recuerdan de dónde vienes y lo que has hecho.

–¿Por qué se es tímido, es un rasgo innato o adquirido?

–Hay un componente genético, y otro cultural y aprendido en la educación que recibimos. También puede pasar que ciertas experiencias que nos sucedan de adultos nos hagan retraernos.

–¿Supone la timidez un obstáculo para la vida profesional y personal?, ¿por qué es bueno vencerla?

–La timidez conlleva una inhibición a la acción que afecta a todas las áreas de nuestra vida, las relaciones sociales, trabajo, emprendimiento y relación de pareja... Vencerla nos permite atrevernos a expresarnos tal y como somos y conseguir nuestros objetivos.

–¿Es lo que contiene su libro?

–En la primera parte comparto mi experiencia personal y conceptos para generar una mayor comprensión de la timidez. En la segunda expongo el método 'Los 6 peldaños', que incluye más de treinta ejercicios, y al final profundizo en la timidez en la infancia, la adolescencia, la relación de pareja, el trabajo y el emprendimiento.

–¿De los seis peldaños hay alguno que sea el primero, por qué?

–El primer peldaño es aceptar la timidez y la situación en la que nos encontramos. La timidez es un tema de todos. En un mayor o menor grado la tenemos la mayoría de las personas en distintas situaciones o contextos, y quienes no la tienen han de relacionarse con personas tímidas, y conocer algunas pautas es la mejor forma para poder ayudarles.

–En la historia ha habido grandes tímidos que, sin embargo, llegaron muy lejos en su trayectoria vital, políticos, escritores, artistas...

–Son tímidos famosos Albert Einstein; la modelo Claudia Schiffer, que superó la timidez en la pasarela, y Mark Zuckerberg el fundador de Facebook… En Internet se pueden encontrar muchos a poco que uno busque. Las personas tímidas solemos tener una introspección, observación y una mirada hacia dentro que nos permite acumular en nuestro interior un tesoro. Es fundamental que la persona tímida sepa que lo que está pasando es independiente de su valía, puede tener la autoestima baja y estar sufriendo, pero tiene muchas cualidades. Lo que sucede es que no sabe cómo hacerlo.

–¿Qué beneficios tiene vencerla?

–Desde poder hablar en público hasta mejorar las relaciones o sentirnos bien. Beneficios hay muchos, porque tienen que ver con el bienestar, pero también con comunicarnos, en un momento en el que las relaciones con los demás y la comunicación cada vez son más importantes. Pero para tener una buena relación con los demás, primero esa buena relación tiene que ir con uno mismo, porque cuando hablamos de timidez tenemos que hablar de aceptación, de optimismo, conocernos mejor, de herramientas y estrategias para pasar a la acción, y todas las que propongo en el libro para superar la timidez, se pueden aplicar en los objetivos del día a día.

–Dice que en 2013 realizó dos veces el Camino de Santiago y la experiencia le ayudó a conocerse...

–Me permitió darme tiempo para mí y reflexionar. También fue una vivencia de relación con otras personas de diversas culturas en un entorno diferente al que lo hacía habitualmente. El Camino te facilita conectar con tu interior y tus necesidades, y para hacerlo tienes que estar receptivo a ello.

–¿Su propia actividad profesional ahora se basa en haber superado la timidez?

–Acompaño a las personas para mejorar la relación consigo mismo, la aceptación, autoestima, optimismo, conocerse mejor…, con los demás, hablar en público y gestionar y superar la timidez en el día a día.

–¿Vencer la timidez es una tarea individual o viene bien la ayuda, cómo se supera?

–Realizar un proceso con un profesional permite indagar sobre patrones y creencias que te facilitará avanzar en tu vida y generar nuevas opciones, reflexiones y actuaciones. Eso sí, los pasos los tiene que dar cada persona en su día a día. Lo primero, que es fundamental, es que la persona tímida se dé cuenta de que todo lo que le está sucediendo no tiene que ver con su valía. Yo he pasado por ello y comparto en el libro mi experiencia personal con la timidez en la infancia y en la adolescencia, porque yo me he sentido atrapado. Las personas tímidas solemos tener una mirada hacia dentro, una introspección, una observación que nos permite acumular lo que yo llamo 'un tesoro en el interior', muchas cualidades que tenemos todos.

–Y todo eso hay que mostrarlo.

–Es superar la timidez y mejorar las relaciones con los demás. Es una forma amplia de decirlo y yo lo he dividido en seis etapas, seis fases, que comienzan siendo conscientes de que el problema no tiene nada que ver con nuestra valía, sólo que no sabemos cómo, y eso es lo que comparto en el libro y en los procesos que realizo de forma individual.