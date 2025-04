La tensión marca el comienzo del Congreso del PSOE de Segovia

El XV Congreso Provincial del PSOE de Segovia ha empezado en la Sala Caja Segovia en medio de un ambiente tenso, marcado por las recientes ... controversias internas en torno a la nueva ejecutiva que José Luis Aceves, vencedor en las primarias celebradas el pasado 23 de marzo, debe ratificar. El cónclave debe ser un punto de inflexión que consolide el liderazgo de Aceves, pero su comienzo se ha visto empañado por problemas con los avales de delegados y disputas sobre la composición de la mesa, lo que ha retrasado el inicio de las sesiones.

El proceso de validación de los avales presentados por las agrupaciones de La Granja y Valsaín y de Cuéllar generó fricciones entre los organizadores y los partidarios de Lavandera, que cuestionaron la transparencia en la selección de delegados. Además, la composición de la mesa del congreso fue impugnada por el sector afín al alcalde de Trescasas. Estas discrepancias, que obligaron a prolongadas negociaciones previas, han proyectado una imagen de división en un momento clave para el partido, a pocos meses de citas electorales decisivas.

El contexto no puede ser más complicado. La abrupta salida de dos figuras relevantes del PSOE segoviano, Miguel Mateo, hasta ahora secretario de Organización y diputado provincial, y David Gutiérrez, también diputado provincial, ha añadido leña al fuego. Ambos abandonaron el partido este viernes, acusando a Aceves de «traición» tras sentirse utilizados en la campaña de primarias y excluidos de la nueva Ejecutiva. En un comunicado conjunto, Mateo y Gutiérrez expresaron su «profunda tristeza» por dejar el PSOE, aunque se mostraron decididos a mantener sus escaños en la Diputación como no adscritos, defendiendo los principios de «igualdad y justicia social». Esta decisión ha generado críticas internas. El propio Aceves ha defendido este sábado que esos escaños «son de la ciudadanía y del PSOE», instándoles a devolverlos.

Antes del comienzo oficial del congreso, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tomó la palabra para intentar apaciguar los ánimos y centrar el discurso en los retos futuros. «Hoy comenzamos una nueva etapa en Segovia, un rearme con un nuevo equipo. No vamos a negar las tensiones que siempre surgen en los procesos orgánicos del partido. La elección entre personas es difícil, pero nuestro objetivo es construir un liderazgo sólido para hablar de los problemas de la ciudadanía», afirmó Martínez, que subrayó la importancia del debate interno como motor de dinamismo: «Cuando hay ruido dentro, es duro que te escuchen fuera. Pero también es bueno que el partido sea una herramienta viva, que la militancia debata proyectos, equipos y liderazgos. A partir de hoy, necesitamos unidad para demostrar que somos la alternativa seria de gobierno que Segovia necesita». Martínez no eludió el espinoso asunto de las salidas de Mateo y Gutiérrez. «Dar un portazo no es la mejor imagen, pero no somos un partido uniforme y el debate es sano siempre que haya respeto. Ahora, nuestro rumbo es claro: ser mayoría para representar a la ciudadanía».

Cambios

Por su parte, Aceves defendió la legitimidad de su victoria en las primarias, que ganó con el 57% de los votos, y el proceso de renovación que ha prometido. «La militancia ha hablado, y me he comprometido a cambios. En eso estamos», señaló. Sobre la polémica de los escaños, insistió en que lo «justo» es que vuelvan a quienes los ganaron: la ciudadanía a través del PSOE. El líder socialista evitó entrar en detalles sobre las acusaciones de Mateo y Gutiérrez y prefirió centrarse en proyectar una imagen de renovación y compromiso con los retos de la provincia.

El congreso, que contará con la presencia del ministro Óscar López en la clausura, tiene por delante la tarea de aprobar la nueva Ejecutiva y definir la hoja de ruta del PSOE segoviano. Sin embargo, las heridas abiertas por las primarias y las recientes dimisiones auguran un debate intenso. La militancia, que participó activamente con un 71,35% en las primarias, espera que el partido logre superar las divisiones y se posicione como una alternativa sólida frente a los comicios que se avecinan.