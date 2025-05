La asociación Protectora de Animales de Segovia espera que las investigaciones de la Policía Local y de la Policía Nacional sean exitosas y en cuestión ... de horas puedan recuperar las tres pequeñas galgas que fueron sustraídas de su albergue durante la madrugada de este jueves. El robo ha sido denunciado en la Comisaría de la Policía Nacional y las sospechas sobre el posible autor o autores están claras. Todos los focos apuntan hacia los responsables de las amenazas realizadas durante los últimos días y vinculadas a las tres cachorras, realizadas antes de que las galgas fueran recogidas por parte de la Policía Local en la avenida Vía Roma para su posterior traslado a las instalaciones de la protectora.

María Jesús Serrano, presidenta de la asociación para la Defensa de los Animales de Segovia, lo tiene muy claro. «Las tres galgas no tenían propietarios porque no había chip. Por supuesto que ha sido un robo. Las tres perras entrarían en un proceso para que pudieran ser adoptadas», asegura sobre su situación.

Serrano también está segura de que el autor o autores de los robos sabían lo que hacían. Han entrado en las instalaciones doblando las vallas del albergue y se han llevado a las tres cachorras. «Han abierto más puertas de otros chelines dejando a más perros sueltos», relata la presidenta de la asociación. Sin embargo, tan solo se han llevado a las galgas. «No es la primera vez que nos pasa. En el pasado hemos tenido otros dos casos con situaciones similares», lamenta.

Pese a que ya han sufrido robos con anterioridad, sostiene que la solución no es aumentar la seguridad en las instalaciones. «Los recursos son los que son. No somos una empresa con seguridad contratada. Pero manda narices que las protectoras tengamos que estar así. Estamos para recoger animales abandonados. Que temamos por nuestra seguridad o la de los animales es ridículo. No podemos estar en una sociedad en la que temamos por la integridad de los animales», concluye.