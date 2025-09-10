El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja de visitantes carga las maletas en un coche aparcado a las puertas de un hotel. Antonio de Torre

'Supersábado' en Segovia: hoteles al 100% y noches a 250 euros

La avalancha de reservas eleva el coste medio de pasar una noche en un alojamiento  de Segovia capital

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:16

Será un fin de semana culmen en la oferta turística de Segovia. La coincidencia temporal de eventos de destacada relevancia del 12 al 14 de ... septiembre en la provincia, que tienen su epicentro en la ciudad, hace prever una importante afluencia de visitantes. La jornada clave será el 'supersábado', que no dará un respiro a las personas que quieran participar en las diferentes propuestas culturales, artísticas o deportivas, que abarrotarán calles, restaurantes, terrazas y habitaciones. Es un pronóstico que ya confirman los hoteles, pues muchos han colgado el cartel de 'completo' mientras que otros esperan dar salida estos días a las últimas plazas disponibles. La demanda ha excedido todas las expectativas, hasta el punto de que el coste de pasar una única noche en un alojamiento segoviano asciende a 250 euros de media por pareja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  6. 6

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  7. 7

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  8. 8 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
  9. 9 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre
  10. 10 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Supersábado' en Segovia: hoteles al 100% y noches a 250 euros

&#039;Supersábado&#039; en Segovia: hoteles al 100% y noches a 250 euros