'Supersábado' en Segovia: hoteles al 100% y noches a 250 euros

Será un fin de semana culmen en la oferta turística de Segovia. La coincidencia temporal de eventos de destacada relevancia del 12 al 14 de ... septiembre en la provincia, que tienen su epicentro en la ciudad, hace prever una importante afluencia de visitantes. La jornada clave será el 'supersábado', que no dará un respiro a las personas que quieran participar en las diferentes propuestas culturales, artísticas o deportivas, que abarrotarán calles, restaurantes, terrazas y habitaciones. Es un pronóstico que ya confirman los hoteles, pues muchos han colgado el cartel de 'completo' mientras que otros esperan dar salida estos días a las últimas plazas disponibles. La demanda ha excedido todas las expectativas, hasta el punto de que el coste de pasar una única noche en un alojamiento segoviano asciende a 250 euros de media por pareja.

Si bien es cierto que Segovia no tiene una temporada alta y baja del turismo definida, el mes de septiembre siempre ha sido una época con resultados muy positivos. «Es un periodo muy potente; hace buen tiempo y la gente todavía quiere salir», especifica el gerente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs), Javier García Crespo. Por lo general, ya no hay rastro del sofocante calor de julio o agosto y tampoco el frío de diciembre. Es una fecha en la que coinciden aquellos que disfrutan de sus vacaciones y otros que deciden apurar al máximo las horas de luz antes de la llegada del otoño.

40% encarecimiento que han experimentado los precios de hoteles de la ciudad del día 12 al 14.

Las perspectivas que maneja el sector turístico en la ciudad para septiembre son «muy buenas». Sin embargo, este año las reservas relativas al próximo fin de semana han dado un vuelco al registrar los hoteles una ocupación de récord. En apenas 24 horas, el Hay Festival llenará salas repartidas por la capital con reconocidos ponentes que ofrecerán conferencias y coloquios; el pabellón Pedro Delgado acogerá el partido de baloncesto que enfrentará al Real Madrid y al Casademont Zaragoza; varios artistas se subirán al escenario levantado en el edificio CIDE por el Vibra Mahou Fest y multitud de personas participarán en los diferentes actos programados por la Noche del Patrimonio, que este año incluyen una carrera nocturna de carácter benéfico.

Pero esto no acaba aquí, ya que son muchos los que aprovecharán la excusa del paso de la Vuelta Ciclista a España por la provincia para organizar una escapada y acercase así a la capital. La etapa del evento deportivo discurrirá por el Alto del León y por las poblaciones de El Espinar, Revenga y el Real Sitio de San Ildefonso para subir finalmente por el puerto de Navacerrada hasta la meta en el alto de Guarramillas, conocido popularmente como la Bola de Mundo. Es una propuesta que tendrá un impacto directo en el volumen de reservas de las casas rurales, hostales, apartamentos y viviendas de uso turístico que se reparten por la zona de la sierra, aunque su repercusión se valora a escala provincial.

El Hay Festival, la Vuelta Ciclista a España o la Noche de Patrimonio son algunas de las iniciativas que atraerán visitantes

«Al final se junta un poco todo en el mismo fin de semana y se nota», esgrime García Crespo. A falta de unos pocos días para que se sucedan las diferentes actividades, los hoteles de la ciudad, que concentrará la mayor parte de las iniciativas, están abarrotados. «Prácticamente llenos», asegura. Los negocios que todavía no han podido cubrir todas sus plazas están a la espera de conseguirlo con el cierre de solicitudes de última hora. Eso sí, los precios de estas reservas son ahora hasta un 40% más altos en relación al resto de fines de semana de septiembre.

Tan solo hace falta echar un rápido vistazo a los principales portales especializados en alojamientos para corroborar el encarecimiento de las pernoctaciones. La comparativa se puede realizar con apenas una decena de hoteles que aún tienen algún hueco libre, ya sea por recientes cancelaciones o porque no han conseguido llenar por el momento todas sus habitaciones.

Gran desembolso

En este sentido, una pareja que quiera dormir dos noches en Segovia el fin de semana —viernes 12 y sábado 13— tendrá que desembolsar un promedio de 400 euros, cuantía que fluctúa dependiendo de la ubicación, la categoría o los servicios prestados. En caso de efectuar la reserva estos días, los interesados tendrán que afrontar un gasto de entre 200 y hasta 700 euros dependiendo del hotel. Es un montante que se multiplica si los huéspedes son una familia de varios miembros.

La tarifa también es elevada en el caso de que los visitantes opten por reducir la duración de la estancia, pues el coste medio de tan solo una pernoctación es de 250 euros. Las alternativas van desde los 160 hasta los 350 euros por día, casi cincuenta euros más respecto al fin de semana del 20 al 21 de septiembre. La diferencia se amplía aún más en la comparativa con el mismo periodo de octubre. Aunque la ocupación sea de récord, hay otras fechas en las que los precios son mucho más altos que ahora, como son las jornadas centrales de Semana Santa, cuando las tarifas llegan a duplicarse.

La mayoría de los turistas han programado su viaje a la ciudad con gran antelación. «Normalmente las fechas de los eventos se publican hace meses y la gente suele reservar con mucho tiempo. Por ejemplo, el Hay Festival atrae a muchos visitantes asiduos, que suelen venir todos los años, y entonces aseguran su plaza lo antes posible», detalla el gerente de Hotuse. Este es uno de los eventos que más clientes surte a los hoteles. «Siempre trae gente, y lo mismo pasará con la Vuelta Ciclista», aclara. La Noche del Patrimonio también impulsará las estancias en alojamientos. La carrera enmarcada en esta propuesta tiene horario nocturno y eso «obligará a muchos corredores a quedarse». Por el momento, García Crespo desconoce el público que llegará a la provincia por el Vibra Mahou Fest, aunque considera que los asistentes al partido de baloncesto serán fundamentalmente segovianos.

Impacto a escala provincial

La avalancha de reservas en Segovia tiene su reflejo directo en otros puntos de la provincia, principalmente en el alfoz de la capital y en la zona de la sierra, donde los alojamientos también notarán un repunte de la actividad. «Al final, tampoco tenemos tantas plazas de alojamiento en la ciudad. Entonces, cuando hay eventos muy importantes que van llenando los hoteles, hay gente que mira el precio y se va un poco más a las afueras», explica.

La preferencia es el centro de la capital. «Hay que tener en cuenta que mucha gente de la que viene no trae el coche», matiza. Pero tampoco será un obstáculo para los turistas coger un autobús desde otros barrios más lejanos e, incluso, desde LaLastrilla, Real Sitio deSan Ildefonso o Torrecballeros. «Los eventos que se van a llevar a cabo atraen a mucha gente de fuera, apaerte de segovianos», especifica el gerente de Hotuse, quien celebra el auge de iniciativas de este calado en Segovia pero es partidario de repartirlas en el tiempo para que no haya unos fines de semana de colapso y otros, por el contrario, muy flojos.