Segovia aunará arte, historia, danza y deporte en la Noche del Patrimonio

La Noche del Patrimonio, celebración que aúna cultura, arte, historia y patrimonio, regresa el próximo 13 de septiembre para inundar de vida las calles, plazas y monumentos de las quince ciudades que forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, de manera simultánea. Para Segovia, el Ayuntamiento ha diseñado propuestas para todos los públicos, visitas exclusivas, espectáculos únicos, música, poesía y actividades familiares en algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Entre las 20:00 y las 23:00 horas, tendrá lugar Abierto Patrimonio, que promueve la apertura especial y gratuita de espacios históricos, como el Centro Didáctico de la Judería, el Museo de Segovia, el Museo Zuloaga o la colección de títeres Francisco Peralta en la Puerta de Santiago. También se podrá visitar el enlosado de la Catedral, la Academia de Artillería, el Palacio de Quintanar o el Torreón de Lozoya, que permitirá el acceso al museo y al mirador por tan sólo 2 euros. Enclaves como el Palacio Episcopal, la Casa de la Lectura y La Alhóndiga abrirán de 20:00 a 22:00 horas.

Otra de las actividades es Vive Patrimonio. Rincones singulares de Segovia iluminados con velas acogerán momentos musicales, cuentacuentos y experiencias únicas, todas ellas gratuitas. Destacan el espectáculo de música y poesía 'Recordar, limpios los ojos que miran el tiempo', inspirado en la relación entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama, los conciertos de saxofón, los dúos de guitarra y violonchelo o la teatralización de 'La Fuente de los Lagartos', leyenda en el Museo Rodera Robles (esta a 2 euros el pase). La programación incluye también una observación del cielo desde la puerta de San Andrés (tarifa única para esta actividad: 8,5 euros).

Esa noche se ofrecerán varias visitas singulares, como la que permitirá recorrer la Casa de Vaquero Turcios, joya de la arquitectura románica segoviana (11 euros la entrada) o conocer el antiguo convento de las Juaninas (3 euros la entrada). El monasterio de San Antonio el Real acogerá una original yincana cultural, 'La Noche de las Estrellas Perdidas', pensada para descubrir los secretos ocultos en los artesonados mudéjares con un precio único de entrada de 3 euros. El programa se completa con un recorrido por los jardines intramuros de la ciudad y un paseo arqueológico por las murallas de Segovia. La entrada para cada una de estas visitas es de 5 euros.

'Escena Patrimonio' constituye uno de los momentos más esperados. El programa reúne a grandes compañías nacionales de artes escénicas en espacios patrimoniales de excepción. Este año, el lugar elegido en Segovia es el Alcázar y la protagonista, la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas en la plaza de la Reina Victoria Eugenia y continuará después en el patio de Armas de la fortaleza. La entrada será gratuita, pero hay que obtenerla previamente en la web del Alcázar a partir del 10 de septiembre.

El deporte también será protagonista con la I Carrera Nocturna Ciudades Patrimonio, cita especial que conjuga deporte, patrimonio y solidaridad. La prueba forma parte del Circuito de Carreras de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. De carácter benéfico, tiene un precio de 15,60 euros para los adultos y 5,60 euros para la categoría infantil.

