El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de Huevos Velasco. El Norte

La subida del precio del huevo golpea a Segovia: «El mercado está más tenso que nunca»

La merma por el sacrificio de dos millones de gallinas encarece un producto universal un 22,5% en un año y empresas como Huevos Velasco han elevado su producción anual un 20%

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

El aumento del precio del huevo, un ingrediente omnipresente en la hostelería o la pastelería, es una realidad en el último lustro, ya sea por ... el encarecimiento generalizado de materias primas o porque el creciente celo en la calidad de vida de las gallinas encarece los costes de producción. En este contexto, la disrupción que ha significado para el mercado la eliminación de dos millones de gallinas en España para frenar la extensión de la gripe aviar este otoño ha agudizado la brecha entre una oferta a la baja –son dos millones menos de huevos al día– y una demanda que no va a menos. Como las granjas no tienen fórmulas para aumentar su producción, ese desequilibrio eleva necesariamente los precios y algunos locales –principalmente restaurantes– están pagando en las últimas semanas hasta un 30% más por la proteína más imprescindible de su menú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  4. 4 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  7. 7 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  8. 8

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  9. 9

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  10. 10 Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La subida del precio del huevo golpea a Segovia: «El mercado está más tenso que nunca»

La subida del precio del huevo golpea a Segovia: «El mercado está más tenso que nunca»