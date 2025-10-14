Solo cuatro asociaciones acaparan la mitad de la subvención destinada a proyectos culturales

El Ayuntamiento de Segovia ha reconocido el interés, la originalidad y la proyección a futuro de 46 iniciativas culturales que se han repartido más de ... 200.000 euros en subvenciones. Tan solo cuatro asociaciones acaparan la mitad del montante total, que ha sido distribuido de acuerdo a la puntuación obtenida en un proceso de concurrencia competitiva. Esta línea de ayudas garantiza en muchos de los casos la continuidad de eventos con arraigo en la ciudad, aunque también hay sorpresas con la organización de nuevas propuestas culturales. Por el contrario, se han excluido los proyectos presentados por seis entidades, de acuerdo a la resolución publicada estos días por el Consistorio.

Las actividades que han logrado una subvención son de todo tipo, desde musicales y literarias hasta sociales, ecológicas o religiosas. A ello se suman los centros educativos que han conseguido financiar las iniciativas celebradas para sus estudiantes en los últimos meses. Un total de 54 organizaciones, desde asociaciones culturales a compañías teatrales e institutos, presentaron su oferta con el fin de lograr una ayuda municipal. Del total, seis fueron excluidas por incumplir los requisitos de la convocatoria, mientras que dos renunciaron al apoyo económico antes de conocer la resolución. En concreto, se trata de las asociaciones culturales Improsegovia y En Clave de Arts.

Los criterios de valoración que han determinado la viabilidad de los proyectos hacían referencia a su consolidación, los destinatarios, su vinculación con Segovia capital, el interés sociocultural, su ambición y sus posibilidades económicas. En este sentido, hay una propuesta que se ha quedado muy cerca de conseguir la máxima puntuación (105), que ha sido la elaborada por el grupo de danzas La Esteva. El proyecto con el que concurrían a la línea de ayudas rondaba los 95.000 euros y solicitaban la financiación de la mitad de la cuantía. Finalmente, han logrado 49.505 euros, por lo que se constituye como la organización que ha obtenido mayor beneficio del concurso público.

Aunque este procedimiento de concesión de ayudas ha sido muy polémico en su primera edición, pues supuso la suspensión de convenios con once asociaciones y la competición por los fondos públicos, finalmente ha sumado adeptos. La actual convocatoria, que se resolvió hace tan solo unos días, ha recibido seis solicitudes más respecto al año pasado, lo que ha supuesto a su vez el incremento del presupuesto en un 23%, al pasar de los 165.000 a los 203.000 euros. También ha atraído a once nuevos participantes, lo que ha llevado al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, a considerar que la concurrencia competitiva «es una herramienta eficaz para el nacimiento y desarrollo de proyectos culturales con gran potencial».

Puntuaciones

La Esteva lidera el ranking y se ha repartido junto a otras tres asociaciones la mitad del montante destinado a esta línea de ayudas. De este modo, sobresalen la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, con 20.000 euros que dedicará a su semana cultural; el Festival de Música Diversa, que ha percibido 18.000 euros para una nueva edición del evento; y la Asociación Camino del Asombro, que ha obtenido 13.180 euros tras anunciar la reapertura del convento de San Antonio el Real. El coste total del proyecto de esta última organización supera con creces los 80.000 euros.

Todos ellos han superado los 60 puntos. Entre las primeras posiciones se cuelan a su vez otras iniciativas que, aun teniendo unas calificaciones muy elevadas, solicitaban un presupuesto menor. Es el caso del Cine Club Studio Segovia, que pedía 5.000 euros para cubrir los gastos de su programación de enero a septiembre, y el mismo montante requería la Sociedad Filarmónica de Segovia para sus conciertos de 2025. Debido a los buenos resultados, el Ayuntamiento de la ciudad les ha otorgado el cien por cien de la cuantía solicitada. El foro Geobiosfera y Espavila ostentan las puntuaciones más bajas, con 16 y 20, respectivamente.

MÁS INFORMACIÓN Las asociaciones culturales, un dique frente a la despoblación

En términos absolutos, por encima de los 10.000 euros de ayuda se encuentra a su vez la compañía de teatro aficionado Cardalalana, que ha llevado a cabo diferentes producciones durante el último año. El resto de entidades han recibido un impulso menor de este umbral, como es el caso de la asociación Forever Changes Segovia, organizadora del festival Winter Indie City, que alcanzó los 7.900 euros; o la asociación estatal Onir, promotora del festival Dreams para el encuentro internacional de arte contemporáneo. El promedio de cuantía concedida por asociación se ha establecido en 4.354 euros.

A la cola del listado se encuentran Teatro Zaquizami, con 481 euros destinados a un taller de formación; la asociación evangélica Gabriel Sánchez, con 500 euros; así como la comparsa Los Vacceos, que realizó una excursión de hermandad, para lo que se pidió una subvención de 600 euros. Hay nueve organizaciones que no han alcanzado el millar de euros de ayuda, mientras que hay un colegio que aparece en la clasificación de beneficiarios en dos ocasiones para realizar actividades diferentes.

Entidades excluidas

Hay seis entidades que no han corrido la misma suerte y han quedado excluidas de la convocatoria. Algunas de ellas, por no ajustarse a los objetivos culturales, como es el AMPA del colegio Villalpando, que presentó un proyecto para conseguir financiar un viaje al parque de atracciones de Madrid; o la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo (Hotuse), que pretendían obtener subvención para la tercera edición de su gala provincial.

Las iniciativas impulsadas por la asociación vecinal de Hontoria y las peñas de San Lorenzo fueron también descartadas, pues aspiraban a ampliar su presupuesto para eventos relacionados con los festejos, para lo que existe una convocatoria específica de ayudas. Otras que han quedado fuera, por no ajustarse al periodo subvencionable -que iba desde el 1 de enero al 30 de septiembre- han sido la asociación polaca Mikolaj Rej y la peña taurina El Espontáneo.

El tejido cultural segoviano es partidario de que la concesión del montante económico asignado se realice por adelantado, un aspecto que Monroy ha descartado porque estas ayudas «siempre van vinculadas a la aprobación de los presupuestos, que se presentan con el año en curso», sostiene. Aun así, el Consistorio ha otorgado anticipos (de un máximo del 60% del importe de la subvención concedida) a las quince asociaciones que lo hayan pedido al carecer de recursos propios suficientes para costear transitoriamente las actividades celebradas. El plazo para la aceptación de la ayuda concluye esta misma semanasemana y, si los interesados no comparecen ante esta resolución provisional, supondrá la renuncia a la propuesta.