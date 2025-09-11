Los sindicatos acusan a la Junta de usar La Costanilla con intereses electorales

Los sindicatos mayoritarios en la provincia de Segovia, UGT y Comisiones Obreras, consideran que la Junta de Castilla y León está utilizando el proyecto ... del futuro área industrial de La Costanilla con un interés electoral. Sus responsables provinciales, Álex Blázquez (CC OO) y Santiago Martínez (UGT), reclaman a la Administración autonómica explicaciones por la aparición pública de informaciones sobre el plan y, sobre todo, un calendario claro para su aprobación definitiva.

Blázquez recuerda que lo último que conocen de forma oficial es lo tratado en la última mesa del Programa Territorial de Fomento Industrial: «Se quedó que se iban a iniciar los trámites y que íbamos a tener una próxima reunión en breve, muy breve, para hacer el anuncio». Por eso, afirma, sorprendió que el proyecto «apareciera» de repente en la agenda pública durante una visita a comienzos de julio de la consejera de Industria, Leticia García, al centro especial de empleo de Apadefim: «La Costanilla se había puesto sobre la mesa y entre todos habíamos decidido que de momento esa información no iba a salir públicamente. Llama mucho la atención que salga; creemos que la Junta tiene que dar explicaciones».

El dirigente de CC OO añade una lectura política: «Mi pensamiento personal es que la Junta iba a adelantar las elecciones autonómicas y lo iba a utilizar como herramienta electoral. Con todas estas historias de los fuegos -los incendios que han arrasado este verano varias provincias de la comunidad-, donde se les han visto una vez más las vergüenzas al Gobierno autonómico y su dejadez de funciones, se ha dado un paso atrás y se ha paralizado esto. Una vez más Segovia vuelve a ser perjudicada por estas cuestiones». La conclusión, dice, es clara: «La sensación que tenemos no es nada positiva».

Santiago Martínez subraya que el borrador del proyecto está aprobado por la mesa de negociación -en la que participan sindicatos y patronal- y «está en manos de la Junta». Según explica, el documento «se tenía que presentar para su aprobación y para su trámite parlamentario y para sacar un decreto ley que lo apruebe». En ese marco, asegura, la Administración autonómica pidió discreción: «Eso hemos hecho. Si se ha filtrado alguna información no ha sido por parte nuestra; a todo el que me ha preguntado le he dicho que hay que respetar que la Junta nos pide discreción porque lo presentará a bombo y platillo, me imagino, en su momento».

Martínez recuerda que se les indicó septiembre como horizonte: «Ya hace dos meses de aquella reunión en la que se nos pidió discreción. Yo creo que ya deberían presentarlo y acelerar los trámites». A su juicio, el plan saldrá adelante: «Otra cosa es que la Junta quiera utilizarlo de cara a las elecciones y lo quiera sacar en el momento que para ellos sea más adecuado, pero creo que al final saldrá».