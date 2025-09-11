El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terrenos del futuro área industrial de La Costanilla, con Hontoria al fondo. Óscar Costa

Los sindicatos acusan a la Junta de usar La Costanilla con intereses electorales

UGT y CC OO consideran que el proyecto saldrá adelante pero reconocen que las sensaciones «no son positivas»

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:34

Los sindicatos mayoritarios en la provincia de Segovia, UGT y Comisiones Obreras, consideran que la Junta de Castilla y León está utilizando el proyecto ... del futuro área industrial de La Costanilla con un interés electoral. Sus responsables provinciales, Álex Blázquez (CC OO) y Santiago Martínez (UGT), reclaman a la Administración autonómica explicaciones por la aparición pública de informaciones sobre el plan y, sobre todo, un calendario claro para su aprobación definitiva.

