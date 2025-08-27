Setenta y cinco municipios recibirán desfibriladores externos semiautomáticos

El Norte Segovia Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:08 Comenta Compartir

Un total de 75 municipios de la provincia de Segovia recibirán desfibriladores externos semiautomáticos, tal y como resolvió la Diputación Provincial de Segovia y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De esta manera, y una vez transcurrido los plazos de solicitud y de subsanación, se constató que recurrieron en tiempo y forma 122 solicitantes, cuyas instancias fueron examinadas y evaluadas en función de las bases.

Dicha convocatoria, impulsada por la Junta de Castilla y León, se dirige a municipios con menos de 2.000 habitantes y también a aquellas entidades locales menores que dependen de municipios con menos de 20.000 habitantes. Para ello, la institución provincial destinó un importe total de 148.000 euros.

Para la concesión de las ayudas en casos de igualdad de puntuación, y atendiendo a las mencionadas bases, se tuvo en cuenta como criterio de selección el orden de entrada de la solicitud en el registro de la Diputación, con la documentación requerida completa. Por eso, una vez establecido el orden atendiendo a la puntuación y al orden de entrada, se repartió la cantidad consignada hasta agotar el crédito existente.

Las ayudas concedidas oscilan entre los algo más de 1.500 y los 2.000 euros y es una financiación que se dirige a la adquisición e instalación de este tipo de dispositivos y también a brindar la formación necesaria para su uso, puesto que esto también forma parte de los gastos subvencionables.

Según las bases aprobadas por la institución provincial, la instalación se debe llevar a cabo en un espacio visible, señalizado y accesible en edificios públicos de máxima afluencia. Así se pretende mejorar las condiciones de respuesta en caso de accidente cardiovascular o cerebrovascular, en particular y preferentemente en el ámbito laboral, pero con efectos que se extienden igualmente a toda la población del municipio en cuestión, de modo que se avanzará en la reducción de los efectos de la siniestralidad laboral en el medio rural.

Esta línea de ayudas está contemplada por el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación y regulada por la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Segovia y sus entes adscritos. Entre los criterios de valoración se incluye la concesión de mayor puntuación a los municipios más pequeños y también obtendrán puntuación extra aquellas entidades locales que aún no cuenten con dispositivo alguno en el registro que maneja el Gobierno regional a 1 de enero de 2025.