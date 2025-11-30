El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Segovia, Víctor Martín, posa junto a la Catedral. Óscar Costa
Víctor Martín Calera | Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Segovia

«A la Semana Santa de Segovia todavía le queda más recorrido»

La directiva recién conformada trabajará para afianzar los logros del pasado pero sin renunciar a nuevos proyectos

Manuel Antonio Pacheco Barrio

Manuel Antonio Pacheco Barrio

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Víctor Martín Calera lleva una década inmerso en puestos de responsabilidad dentro de la Semana Santa de Segovia. Primero se incorporó a la directiva de ... su cofradía, ADEMAR, y desde 2018 a la Junta de Cofradías Hermandades y Feligresías de la Semana Santa segoviana, de la que ha resultado elegido presidente por unanimidad. Así, toma el relevo de Víctor García tras concluir los dos mandatos que como máximo marcan los estatutos. Al finalizar la votación, trasladaron la información al obispo de la Diócesis, Jesús Vidal, que ratificó la decisión al día siguiente tras comunicarlo al consejo episcopal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  5. 5

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  8. 8

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  9. 9

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid
  10. 10

    Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «A la Semana Santa de Segovia todavía le queda más recorrido»

«A la Semana Santa de Segovia todavía le queda más recorrido»