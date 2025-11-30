«A la Semana Santa de Segovia todavía le queda más recorrido»
La directiva recién conformada trabajará para afianzar los logros del pasado pero sin renunciar a nuevos proyectos
Segovia
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:40
Víctor Martín Calera lleva una década inmerso en puestos de responsabilidad dentro de la Semana Santa de Segovia. Primero se incorporó a la directiva de ... su cofradía, ADEMAR, y desde 2018 a la Junta de Cofradías Hermandades y Feligresías de la Semana Santa segoviana, de la que ha resultado elegido presidente por unanimidad. Así, toma el relevo de Víctor García tras concluir los dos mandatos que como máximo marcan los estatutos. Al finalizar la votación, trasladaron la información al obispo de la Diócesis, Jesús Vidal, que ratificó la decisión al día siguiente tras comunicarlo al consejo episcopal.
–¿Qué le animó a presidir la Junta de Cofradías?
–Desde 2018 he ido colaborando en todo lo que podía, aprendiendo mucho, hasta que finalmente he decidido dar el paso porque es algo que me gusta. Creo que puedo aportar a la Semana Santa de Segovia. Para mí, esta etapa es un reto que voy a empezar con ilusión, feliz y con mucha pasión, que es lo que siempre he sentido por este acontecimiento.
–¿Cómo ha acogido el obispo su nombramiento?
–Estaba contento porque me conoce de Pastoral Juvenil, que realiza distintas actividades a lo largo del año con los jóvenes. Creo que se alegró y espero que pueda aportar mi granito de arena.
–¿Qué ha aprendido que le pueda servir para esta nueva etapa?
–Que las cofradías no solo realizan actos en la Semana Santa, sino que a lo largo del año programan otras actividades, así como colaboraciones con la Diócesis y parroquias. También he aprendido sobre cómo gestionar de la mano de Víctor García y del resto de directivos y presidentes. Por otro lado, hice un máster en protocolo y eventos que me ha ayudado a verlo desde otro punto de vista. Seguro que seguiré aprendiendo cosas de ellos, y espero que también aprendan cosas que yo les pueda aportar.
«Las procesiones extraordinarias engrandecen la Semana Santa de Segovia fuera de los días de Pasión»
–Hay muchos cofrades que solo acuden a los actos del Jueves y Viernes Santo. ¿Cómo se les podría involucrar el resto del año?
–A lo largo de los últimos años ha aumentado mucho la colaboración entre sacerdotes y las directivas de las cofradías, planeando actividades conjuntamente. Cada vez el número de cofrades que participa en estos eventos fuera de la Semana Santa es mayor, ven la importancia que tiene, pero efectivamente es un reto que tienen la cofradías. Queremos ayudar a que esa vinculación siga creciendo y no se reduzca solo a los dos días claves.
–El expresidente ha aceptado la propuesta para continuar en la junta directiva como secretario.
–El proceso fue sencillo. Con Víctor quería contar de una forma u otra en mi candidatura. Es importante mantener a una persona que ha estado al frente durante ocho años, ya que tiene unos conocimientos que quizá otros no tengamos. Es una persona en la que hay que fijarse para seguir el camino correcto y seguiremos trabajando para que se mantengan los proyectos que están bien y se incorporen otros nuevos.
–¿Se puede decir que es una junta continuista?
–Yo creo que sí, habrá nuevos proyectos, pero queremos seguir la línea de estos años. La colaboración entre la junta y las cofradías ha sido muy buena. Esa unión hace que la Semana Santa de Segovia sea más fuerte y que todo lo que se organiza salga mejor.
–Los presidentes de las cofradías trasladaban a este medio hace unos días propuestas como la celebración de una procesión el Sábado Santo.
–Estudiaremos la posibilidad desde la nueva directiva. Estamos abiertos a proyectos para ver si se pueden llevar a cabo.
–¿Habría que hacer algún cambio en la Procesión de los Pasos?
–Es una tradición muy arraigada en Segovia con un formato que está bien. Se ha adelantado el horario de salida y seguro que se pueden cambiar cosas, pero hay que ir viéndolo poco a poco con los presidentes y cofrades.
–También pedían más participación en las procesiones del Domingo de Ramos
–Estoy de acuerdo en que hay que intentar que los cofrades participen más activamente en esta procesión, que engloba a las cofradías y especialmente a los niños.
–¿Se mantendrá el formato del Domingo de Pascua?
–Habrá que valorarlo.
–¿Las cofradías son una puerta de entrada a la Iglesia para la gente joven?
–Yo diría que sí. La religiosidad popular es muy importante de cara a que los jóvenes entren en la Iglesia y para evangelizar, y esto algo que se ha potenciado últimamente con la unión que se está viviendo en las cofradías.
–¿La Iglesia sabe aprovechar ese acercamiento?
–Creo que está sacando partido. Como nosotros, seguro que se puede mejorar en algunos aspectos, pero estos años han aprovechado las oportunidades.
–¿Es partidario de potenciar las procesiones extraordinarias?
–Sí, porque engrandece la Semana Santa fuera de los días de Pasión. También es una atracción turística y una forma de evangelizar fuera de esas fechas y de seguir sumando cofrades y gente interesada en nuestro patrimonio cultural, artístico y religioso.
–¿Se marca como objetivo el reconocimiento de Interés Turístico Internacional o es algo secundario?
–Creo que es algo secundario. No lo descartamos, pero lo más importante se seguir la línea continuista de colaboración para seguir creciendo. Si a mayores se consiguiese ese reconocimiento, tanto a la Semana Santa como a la maravillosa ciudad de Segovia, nos vendría muy bien.
–¿Se ha tocado al techo o queda más recorrido?
–Todavía le queda. La Semana Santa ha crecido mucho bajo el mandato de Víctor García y es importante seguir trabajando juntos para mejorar en lo que se pueda.
