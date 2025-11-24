La Semana Santa de Segovia, ante una nueva etapa Las cofradías plantean los retos de la nueva junta directiva que se elige este lunes y avanzan su deseo de afianzar el trabajo hecho por Víctor García

Escudos e insignias de las ocho cofradías, la feligresía y la hermandad que componen la Junta de Semana Santa de Segovia.

Manuel Antonio Pacheco Barrio Segovia Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:13

Tras ocho años al frente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia, Víctor García dará el relevo a una nueva directiva. Mañana se celebrará la votación si finalmente se presenta más de una candidatura, con lo que se abre una nueva etapa en esta organización que aglutina a ocho cofradías, una hermandad y una feligresía. Víctor García ha cumplido los dos mandatos que como máximo establecen los estatutos tras tomar posesión de su cargo en noviembre de 2017. El sentimiento generalizado entre la mayoría de los presidentes de las cofradías es que ha sido un periodo muy fructífero y confían en que la junta directiva que coja el testigo continúe la línea marcada hasta ahora para asentar los proyectos que se han puesto en marcha durante los últimos años.

La mayoría de las cofradías consideran que hay que apuntalar lo que se ha hecho hasta ahora, apostando por una vía continuista. César Martín, presidente de la Cofradía de la Oración en el Huerto de San Lorenzo, piensa que «hay que afianzar el trabajo realizado durante los últimos años». Coincide en términos similares el máximo responsable de la Cofradía de la Flagelación de Nueva Segovia, Enrique Sanz, mencionando que «aunque cada junta que venga tenga nuevas ideas, lo principal es mantener la línea de trabajo actual con mejoras».

Por su parte, Ademar se pronuncia en términos parecidos. Juan Antonio de Miguel, presidente de esta cofradía, destaca que «solo con consolidar todas las novedades que ha habido hasta ahora sería suficiente, ya que la Semana Santa actual no se parece en nada a la de hace veinte años». No es partidario de cambios sustanciales porque «las revoluciones drásticas no funcionan».

Ampliar Salida de la Catedral de las cofradías de Semana Santa de Segovia con sus estandartes. A. Tanarro

Desde ciertos sectores cofrades opinan que habría que incluir más actos a lo largo de la Semana Santa, pero ante este planteamiento cree que «la mayoría de las cofradías salimos ya tres días entre Jueves y Viernes Santo, junto con algún otro entre viacrucis y procesiones por los barrios, por lo que hacer más cosas no es fácil». A pesar de que se han ampliado los actos a la práctica totalidad de los días, desde el Viernes de Dolores hasta la Pascua, todavía hay cierto margen «en las procesiones del Domingo de Ramos y de Resurrección, donde siempre se podría hacer algo». Lo que tiene claro es que este evento no para de crecer, como también indica el presidente de La Flagelación: «con Víctor García a la cabeza se ha hecho un gran trabajo, la Semana Santa no es lo que era antes».

Alicia Marqués, presidenta de la Cofradía de San Marcos, agradece a la directiva saliente «su trabajo y compromiso». De cara a la junta resultante de las elecciones de este lunes, espera que prosiga en la misma línea de trabajo que sus predecesores, mostrando «todo el apoyo y confianza para trabajar por la Semana Santa de Segovia, dándola a conocer al resto de España». Desde la Cofradía del Cristo del Mercado apuntan que los nuevos responsables deben de conservar lo que se ha conseguido hasta la fecha. Su presidente, José Germán de Lara, destaca que «entre todos la hemos engrandecido y hay que continuar con este camino ascendente y evitar que decaiga».

«Se ha trabajado mucho, pero queda camino por recorrer para que nuestra Semana Santa sea cuidada en detalles para marcar la diferencia» Luis Gómez Feligresía de San Andrés

«Estaría bien armonizar la llegada de los pasos, ya que se podría realizar una procesión en la que todos discurran por una carrera oficial» Félix de Pablos Cofradía del Cristo de los Gascones

«Con consolidar las novedades que ha habido hasta ahora sería suficiente. La Semana Santa actual no se parece a la de hace veinte años» Juan Antonio de Miguel Ademar

En otro orden de cosas, hace hincapié en la necesidad de concienciar sobre «el respeto y el decoro que hay que tener, especialmente al entrar en la Catedral, porque no debemos olvidar que somos asociaciones religiosas, por lo que habría que evitar ciertas conductas y seguir luchando por concienciar a la gente de lo que representamos».

Por lo que respecta a la Cofradía de San Millán, su presidente, Javier Gómez, señala que el reto sería «seguir mejorando en la belleza y el empaque de las procesiones y todos los actos que se realizan, así como conseguir un lugar lo suficientemente amplio para guardar los pasos procesionales y los enseres, porque algunas cofradías estamos mermadas de sitio o hay que pagar alquileres».

Continuidad y balance positivo

Félix de Pablos, presidente de la Cofradía del Cristo de los Gascones, apuesta «por una candidatura en la que la gente que está dentro continúe, porque hay personas muy válidas; incluso el propio Víctor García podría seguir colaborando con la nueva junta que salga». En este sentido, espera que se mantenga la unión entre los responsables de la Junta y las cofradías, hermandades y feligresías; pero también pide que «se involucren más las instituciones civiles y eclesiásticas». Aunque es partidario de consolidar lo que se ha hecho hasta ahora, se muestra abierto «a la innovación». Esta propuesta no se ciñe exclusivamente a las procesiones y actos religiosos, sino que «debería haber más actividades culturales».

Propone algunas modificaciones el Jueves Santo para «armonizar la llegada de los pasos, ya que se podría realizar una procesión en la que todos discurran por una carrera oficial». Por otro lado, hace un llamamiento para que la gente se implique más, porque en algunos barrios como El Salvador resulta complicado encontrar personas dispuestas a ayudar en las procesiones o con los preparativos, porque vive mucha gente de edad avanzada.

Ampliar Representantes de las cofradías en la presentación del cartel anunciador de la pasada Semana Santa y en el círculo, el presidente, Víctor García. Tanarro y De Torre

El presidente de la Feligresía de San Andrés, Luis Gómez, coincide en que hay que afianzar los avances que se han conquistado. Aunque «hay gente que quiere hacer cambios más profundos en la Procesión de los Pasos, que es nuestra seña de identidad, creo que es mejor estabilizar lo que tenemos». Sobre los posibles retos, plantea la declaración de Interés Turístico Internacional, pero «nos queda todavía por apuntalar lo que tenemos antes de meternos en ese proyecto».

A pesar de los avances conseguidos, desde la Feligresía de San Andrés no quieren caer en el conformismo, considerando que «se ha trabajado mucho en los últimos años, pero todavía queda camino por recorrer para que nuestra Semana Santa sea cuidada en detalles que pasan más desapercibidos, para marcar la diferencia».

«La directiva nos ha ayudado en todo lo que le hemos pedido, olvidándonos de egos para centrarnos en el beneficio de la Semana Santa» Javier Robledo Hermandad de la Soledad Dolorosa Hermandad de la Soledad Dolorosa

«Aunque cada junta que venga tenga nuevas ideas, lo principal es mantener la línea de trabajo actual con mejoras» Enrique Sanz Cofradía de la Flagelación

«Entre todos hemos engrandecido la Semana Santa y hay que continuar con este camino ascendente y evitar que decaiga» José Germán de Lara Cofradía del Cristo del Mercado

En este sentido, aunque se ha mejorado la puesta en escena de las cofradías en la calle, habría que tener en cuenta otras cuestiones para potenciar la sobriedad y la elegancia, desde los hábitos hasta aclarar lo que se puede hacer y lo que no en el transcurso de una procesión. Luis Gómez se muestra partidario de establecer unos protocolos concisos para no dejar nada a la improvisación, especialmente cuando aparece la lluvia.

La Hermandad de la Soledad Dolorosa de Santa Eulalia también es partidaria de la continuidad. Su presidente, Javier Robledo, pide seguir «las directrices marcadas por la anterior junta, que tan buenos resultados ha obtenido, colocando a la Semana Santa segoviana en su mejor momento al haber conseguido unir en bloque a todos». Tiende la mano a la nueva directiva para «apoyarla en todo lo que precisen».

Un balance muy positivo

Sobre el balance de la junta saliente, valoran el trabajo realizado y haber conseguido un ambiente positivo en el mundo cofrade de la ciudad. La buena relación entre las cofradías queda de manifiesto «en la asistencia a muchos de los actos que se organizan por parte de otras; eso, cuando yo empecé en la directiva en 2014, no era igual», destaca el presidente de Ademar. De Miguel valora la mejora de las relaciones con el actual Ayuntamiento, que ha aumentado la subvención notablemente hasta los 25.000 euros, algo que achaca a «la sensibilidad demostrada por el actual alcalde y por las gestiones que ha desarrollado el presidente Víctor García y su equipo».

Desde los Gascones también realizan un «balance muy positivo», sin menospreciar a las juntas que les precedieron: «actualmente hay más actos y con cambios que han funcionado, como la modificación en el recorrido por la Plaza Mayor para pasar por delante del Ayuntamiento». En contraposición, Félix de Pablos cree que debería «realzarse más el Domingo de Ramos y de Resurrección, con mayor participación de la gente».

«Hay que afianzar el trabajo realizado durante los últimos años» César Martín Cofradía de La Oración en el Huerto

«Daremos todo el apoyo y confianza para trabajar por la Semana Santa de Segovia, dándola a conocer al resto de España» Alicia Marqués Cofradía de San Marcos

«Uno de los retos es seguir mejorando en la belleza y el empaque de las procesiones y todos los actos que se realizan» Javier Gómez Cofradía de San Millán

Por su parte, la Feligresía de San Andrés, de donde es el presidente saliente, también elogia su trabajo. Destacan especialmente que «ha conseguido poner la Semana Santa segoviana en el mapa nacional con los hermanamientos que ha habido con otras ciudades, haciendo presentaciones fuera de la provincia para ponerla en valor, así como la pertenencia a la Asociación de las Ciudades Patrimonio».

Javier Robledo, de la Hermandad de la Soledad Dolorosa, cree que han sabido «aunar a todos en un objetivo común, ayudándonos en todo lo que le hemos pedido y solicitado, olvidándonos de egos particulares para centrarnos en el beneficio de nuestra Semana Santa».

La junta directiva que termina su mandato este mes de noviembre ha recibido un apoyo prácticamente unánime por parte de los máximos responsables de las diez cofradías —incluyendo aquí a la hermandad y la feligresía— que la componen. Todo apunta a que la nueva directiva será de unidad para continuar la línea marcada durante los últimos años, en los que se ha conseguido juntar a todos para afianzar la Semana Santa de Segovia.

