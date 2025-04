La Semana Santa ha dejado un sabor agridulce, según Víctor García Rubio, presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa ... de Segovia. En esta entrevista, García Rubio repasa los días de celebración, marcados por las inclemencias meteorológicas, pero también por momentos de gran belleza, gestos de fraternidad entre cofradías y una notable participación popular. La Semana Santa ha puesto de manifiesto la fortaleza de sus cofradías y hermandades y la devoción de sus feligreses. Aunque el tiempo no siempre acompañó, la ciudad ha sabido responder con creatividad y compromiso. Mejorar es el objetivo de cada año, y ese es el mensaje que el representante de las cofradías lanza hacia quienes hacen posible cada año esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional: trabajo y mejora.

-¿Qué balance hace?

-Como siempre, el mal tiempo es el peor enemigo de la Semana Santa, y este año lo hemos vuelto a sufrir. Lunes, Martes y Miércoles Santo, los actos tuvieron que celebrarse en el interior de los templos debido a la lluvia. Sin embargo, me quedo con la gran participación registrada y la capacidad de las cofradías para adaptarse a circunstancias tan adversas. Cada vez manejamos mejor los planes alternativos cuando llueve, y eso es un gran avance.

-¿Qué momentos destacaría de esta Semana Santa?

-Sin duda, el Jueves Santo. Fue el día que más brilló. El tiempo nos respetó y pudimos disfrutar de procesiones muy bonitas, que se desarrollaron con brillantez. Quiero destacar los gestos de fraternidad que hubo entre las cofradías, que dejaron momentos para el recuerdo. Por ejemplo, cuando el paso de la cofradía de la Flagelación desfiló delante de la ermita del Cristo del Mercado, la banda del Cristo interpretó una pieza en su honor. También resultó emotivo cuando la imagen del Santo Cristo del Mercado se detuvo frente a la iglesia de Santa Eulalia y se le ofreció un ramo de flores, o el recibimiento que se tributó a las imágenes de los Maristas en la plaza del Socorro por parte de los feligreses de San Andrés. Esos momentos de unión son los que hacen especial nuestra Semana Santa.

-Dice que ha habido una gran participación.

-Ha sido espectacular. En la mayoría de las cofradías, las existencias de túnicas de nazareno se agotaron muy pronto, lo que demuestra que la gente quiere involucrarse y participar activamente. También es reflejo del buen trabajo que están realizando las cofradías y, por supuesto, del arraigo de la Semana Santa en Segovia. Nos quedamos con la ilusión y la respuesta de la gente.

-El mal tiempo ha sido un factor determinante. ¿Cómo se han gestionado los planes alternativos?

-Hemos mejorado muchísimo en la adopción de esos planes alternativos. Llevábamos pendientes del tiempo toda la Cuaresma, y aunque el objetivo primordial siempre es salir en procesión por las calles, estaba todo muy pensado por lo que pudiera pasar. En este sentido, hemos adquirido una agilidad que antes no teníamos. Costaleros y cargadores mueven los pasos dentro de las iglesias sin problema, y las bandas también se adaptan mejor, con repertorios de piezas alternativos. Antes, si llovía, se suspendía y fuera; ahora tenemos alternativas sólidas y capacidad de reacción. También se pone mucho cuidado en las celebraciones litúrgicas, en las veneraciones y en los actos solidarios que se realizan. Al final, es lo que la gente más valora.

-¿Hubo momentos de duda en la toma de decisiones?

-Lógicamente. Lo primordial, como he dicho, es salir en procesión, pero en algunos casos se dudó hasta el último momento. Por ejemplo, en el vía crucis de los Carmelitas o en la procesión del Cristo de la Paciencia de San Andrés, se esperó hasta el final para decidir. Pero si no se puede, no se puede. Lo importante es que existe un plan B, se activa y se ejecuta con eficacia. Eso nos da tranquilidad.

-La Procesión de los Pasos fue uno de los momentos clave. ¿Hubo orden de redoblar el paso para evitar lo que finalmente pasó?

-La Procesión de los Pasos fue complicada. No es sencillo ir más deprisa. Los primeros pasos, como el de la Oración en el Huerto, hicieron lo posible, pero en calles como San Agustín o San Juan el ritmo está limitado por la naturaleza del pavimento y la necesidad de proteger, ante todo, la integridad de nuestras imágenes. Al final, la lluvia llegó, y pasos como la Dolorosa de Santa Eulalia o los tres de San José tuvieron que darse la vuelta. Afortunadamente, la Policía Local, que estuvo pendiente de todos los detalles, facilitó muchos las cosas. Y el Cabildo ofreció una colaboración plena para dejar las imágenes a resguardo en la Catedral. Estamos muy agradecidos por su apoyo.

-¿Qué mensaje transmitiría a los cofrades tras la celebración de esta Semana Santa?

-No podemos luchar contra los elementos, pero tenemos cada vez más alternativas y mejores opciones. Las bandas manejan amplios repertorios, y las cofradías reaccionan mejor y cambian los planes sobre la marcha si es necesario. Los momentos de confraternización en el seno de las hermandades son muy bonitos y refuerzan nuestro espíritu. Mi mensaje es claro: hay que seguir trabajando y mirar al futuro con optimismo. La Semana Santa de Segovia está viva, y la ilusión de la gente es la mejor prueba de ello.