Víctor García Rubio, actual presidente de la junta de cofradías, durante una procesión. Antonio de Torre

La junta de cofradías de Segovia convoca elecciones

La votación será el 24 de noviembre y hasta el día 23 se podrán presentar los candidatos

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:53

La Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia ha puesto en marcha el proceso para renovar su junta directiva. La entidad ha hecho pública la convocatoria oficial de elecciones para elegir al equipo que dirigirá la Semana Santa segoviana durante los próximos cuatro años.

La votación se celebrará el lunes 24 de noviembre, a las 20:30 horas, en la sede de la Junta de Cofradías, situada en la calle Desamparados de Segovia. Hasta ese momento, el calendario fija varios hitos pensados para facilitar la presentación de candidaturas y la participación de las corporaciones penitenciales.

El plazo para registrar candidaturas permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 23 de noviembre. Las propuestas podrán remitirse por correo electrónico a la dirección oficial de la junta o por correo postal, siempre dentro de los plazos marcados en la convocatoria.

Entre los requisitos para concurrir figuran ser mayor de edad, estar al corriente de las obligaciones estatutarias y acreditar la pertenencia a alguna de las cofradías, hermandades o feligresías integradas en la junta. La organización recuerda que cualquier duda o consulta sobre el proceso puede canalizarse a través de la Secretaría, mediante correo electrónico o por vía postal, insistiendo en la importancia de un proceso transparente y participativo en una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional, uno de los grandes referentes religiosos y culturales de la ciudad.

El actual presidente, Víctor García Rubio, lleva al frente de la junta de cofradías desde noviembre de 2017.

