El Cautivo de San José descubre el cariño cofrade de toda Segovia Durante unas cinco horas, la imagen salió por primera vez de su barrio para procesionar desde la Catedral con motivo de su décimo anivesario

La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo salió ayer del barrio de San José para recorrer el centro histórico de Segovia en una procesión extraordinaria con motivo del décimo aniversario de su incorporación a la Cofradía de la Piedad. El cortejo partió de la Catedral, tras una eucaristía presidida por el obispo, y puso rumbo al barrio donde tiene su sede la hermandad.

La cofradía optó finalmente por iniciar el itinerario en la Catedral y concluir en San José, en lugar de realizar la procesión en sentido inverso. El recorrido, de algo más de dos kilómetros y medio, se diseñó para enlazar el corazón monumental de la ciudad con una de las zonas de mayor arraigo cofrade, en un trayecto que se prolongó durante más de cinco horas y que congregó a cientos de fieles, sobre todo en el centro de Segovia.

A lo largo del camino se realizaron paradas cerca de las sedes del resto de cofradías de Semana Santa de Segovia, cuyos presidentes protagonizaron distintas 'levantadas' en honor al Cautivo, con sus estandartes incorporados al cortejo. El único contratiempo fue protagonizado por César Martín, concejal de Seguridad y presidente de la cofradía de la Oración en el Huerto (San Lorenzo), que sufrió un mareo durante la misa y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital General.

Para la ocasión, la imagen del Cautivo estrenó una nueva túnica de color crema, casi blanco, y un mantolín morado, confeccionados para este décimo aniversario, que se suman al juego de vestiduras con las que la imagen es ataviada a lo largo del año. La talla, obra del imaginero sevillano Juan Manuel Montaño y bendecida en 2015, es la única imagen en propiedad de la Cofradía de San José.

El paso fue portado por una única cuadrilla de unos 30 costaleros, sin relevos durante el itinerario. Los portadores habían subrayado la exigencia física de mantener el ritmo de carga durante tantas horas. La música, por su parte, corrió a cargo de dos formaciones. La banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Piedad acompañó al paso desde su salida hasta el final del recorrido, mientras que la banda Félix Martín, de San Lorenzo, se incorporó en la zona del Acueducto para acompañar a la imagen hasta la iglesia del Cristo del Mercado, donde se produjo el relevo entre ambas agrupaciones.

La Cofradía de la Piedad había trabajado durante meses en la organización de esta salida extraordinaria, concebida para compartir con toda la ciudad una devoción que, cada Miércoles Santo, se vive de forma más íntima en las calles del barrio de San José