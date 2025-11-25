Solo una candidatura continuista opta a presidir la Junta de Cofradías de Segovia

La noche del domingo terminó el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia y, tal ... como se esperaba, solo concurrirá una lista. Se trata de una candidatura de marcado carácter continuista que busca consolidar el modelo de Semana Santa impulsado durante los últimos ocho años bajo la presidencia de Víctor García. Con este escenario, no ha sido necesaria la votación inicialmente prevista. Al presentarse una sola lista candidatura, esta será proclamada automáticamente una vez reciba el visto bueno del obispo de Segovia, Jesús Vidal. Precisamente, está previsto que las cofradías, hermandades y feligresías comuniquen hoy al prelado la relación completa de integrantes de la nueva junta directiva, a fin de obtener su aprobación. Mientras el trámite no culmine, la Junta de Cofradías mantendrá su tradicional hermetismo y no hará público ni el nombre del próximo presidente ni el de los vocales que le acompañarán en los distintos cargos.

Fuentes tanto de la junta saliente como de personas próximas a la entrante confirman que la línea será de «absoluta continuidad» y que el objetivo principal es «afianzar todo lo conseguido y seguir creciendo sin estridencias». Entre los logros que se quieren proteger destacan la recuperación de pasos y desfiles tras la pandemia, la incorporación de nuevas imágenes y enseres, el incremento notable de cofrades jóvenes o la consolidación de determinados actos del programa.

El actual presidente, Víctor García, que accedió al cargo en noviembre de 2017 y ha agotado los dos mandatos estatutarios, abandonará, pues, la presidencia tras ocho años intensos en los que la Semana Santa segoviana ha experimentado uno de los periodos de mayor transformación y crecimiento de su historia reciente. La mayoría de los presidentes de las ocho cofradías, la hermandad y la feligresía consultados en los últimos días coinciden en valorar su gestión y abogan por que la nueva directiva camine en la misma dirección, aunque no desdeñan nuevos retos, como la consecución de la declaración de Interés Turístico Internacional.

César Martín, presidente de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos (parroquia de San Lorenzo), resume el sentir mayoritario: «Hay que afianzar el trabajo realizado durante los últimos años; se han hecho muchas cosas bien y ahora toca consolidarlas». En la misma línea se expresa Enrique Sanz, máximo responsable de la Cofradía de la Flagelación del Señor en Nueva Segovia: «Aunque cada junta que venga tenga nuevas ideas, lo principal es mantener la línea de trabajo actual con pequeñas mejoras, pero sin revoluciones». Alicia Marqués, presidenta de la Cofradía de San Marcos, agradece a la directiva saliente su «trabajo y compromiso» y espera que el nuevo equipo prosiga la misma línea. Por su parte, José Germán de Lara, presidente de la Cofradía del Cristo del Mercado, hace hincapié en la necesidad de evitar que el camino emprendido decaiga. El reto de seguir mejorando en la belleza y empaque de las procesiones es fundamental para el presidente de la Cofradía de San Millán, Javier Gómez, mientras que Félix de Pablos, presidente de la Cofradía del Cristo de los Gascones, aboga por el mantenimiento de la unión entre los responsables de la Junta y las cofradías, hermandades y feligresías. El máximo responsable de la Feligresía de San Andrés, Luis Gómez, coincide en que hay que afianzar los avances conquistados, lo mismo que la Hermandad de la Soledad Dolorosa de Santa Eulalia, cuyo presidente, Javier Robledo, pide seguir las directrices marcadas por la anterior junta. En la misma línea se manifiestan Juan Antonio de Miguel, presidente de Ademar (Maristas), y Miguel Herranz, de la Cofradía de La Piedad (San José).

Una vez obtenida la aprobación episcopal, la nueva junta directiva expondrá sus líneas de actuación para los próximos cuatro años (prorrogables por otros cuatro). Será entonces cuando se conozca oficialmente quién relevará a Víctor García al frente de la institución que coordina una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la ciudad, declarada de Interés Turístico Nacional. Por el momento, la Semana Santa segoviana se prepara para encarar una nueva etapa con la tranquilidad que otorga la ausencia de confrontación electoral y la seguridad de que, a menos de cinco meses para el Domingo de Ramos, la organización de los desfiles procesionales de 2026 estará en manos de personas que garantizan estabilidad y continuidad.