Víctor García ha sido el presidente durante los últimos ocho años. Antonio de Torre

Solo una candidatura continuista opta a presidir la Junta de Cofradías de Segovia

Las cofradías, hermandades y feligresías presentan hoy al obispo el nombre del candidato

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:01

La noche del domingo terminó el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia y, tal ... como se esperaba, solo concurrirá una lista. Se trata de una candidatura de marcado carácter continuista que busca consolidar el modelo de Semana Santa impulsado durante los últimos ocho años bajo la presidencia de Víctor García. Con este escenario, no ha sido necesaria la votación inicialmente prevista. Al presentarse una sola lista candidatura, esta será proclamada automáticamente una vez reciba el visto bueno del obispo de Segovia, Jesús Vidal. Precisamente, está previsto que las cofradías, hermandades y feligresías comuniquen hoy al prelado la relación completa de integrantes de la nueva junta directiva, a fin de obtener su aprobación. Mientras el trámite no culmine, la Junta de Cofradías mantendrá su tradicional hermetismo y no hará público ni el nombre del próximo presidente ni el de los vocales que le acompañarán en los distintos cargos.

