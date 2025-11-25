El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Martín Calera, nuevo presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia. El Norte

Víctor Martín Calera, nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Segovia

Toma el relevo de Víctor García Rubio, presidente en los dos últimos periodos pero que permanecerá en la directiva como secretario

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

La Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia ha renovado la composición de su directiva tras las elecciones celebradas en la tarde-noche de este lunes en la asamblea general extraordinaria celebrada con tal fin. De esta forma, el presidente será Víctor Martín Calera, acompañado por Miguel Ángel Clemente Cogollor como vicepresidente; Ana Pérez Pascual en calidad de tesorera; y los vocales Mireia López Vallejo, Adrián Escobar Burgueño,Diego Antonio Casado, Ramona Gallego Pozo, Konstantin Milchev Todorov, Juan Pablo Fernández-Caro Herrero. Víctor García Rubio, presidente durante los dos últimos mandatos, continuará en la nueva junta directiva como secretario.

Noticias relacionadas

Solo una candidatura continuista opta a presidir la Junta de Cofradías de Segovia

Solo una candidatura continuista opta a presidir la Junta de Cofradías de Segovia

La Semana Santa de Segovia, ante una nueva etapa

La Semana Santa de Segovia, ante una nueva etapa

La composición de la nueva directiva recibió el apoyo unánime de las formaciones cofrades de Segovia, con diez votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. La de Martín Calera fue la única candidatura presentada a la presidencia de la Junta de Cofradías.

La votación se llevó a cabo tras el periodo de presentación de candidaturas durante el mes de noviembre, tras la disolución de la anterior junta directiva y la convocatoria del proceso de elección, tal y como recogen los estatutos de la Junta Cofrade.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  3. 3 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  4. 4 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  5. 5 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  6. 6

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  7. 7

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  8. 8

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  9. 9

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  10. 10

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Víctor Martín Calera, nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Segovia

Víctor Martín Calera, nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Segovia