Víctor Martín Calera, nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Segovia

La Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia ha renovado la composición de su directiva tras las elecciones celebradas en la tarde-noche de este lunes en la asamblea general extraordinaria celebrada con tal fin. De esta forma, el presidente será Víctor Martín Calera, acompañado por Miguel Ángel Clemente Cogollor como vicepresidente; Ana Pérez Pascual en calidad de tesorera; y los vocales Mireia López Vallejo, Adrián Escobar Burgueño,Diego Antonio Casado, Ramona Gallego Pozo, Konstantin Milchev Todorov, Juan Pablo Fernández-Caro Herrero. Víctor García Rubio, presidente durante los dos últimos mandatos, continuará en la nueva junta directiva como secretario.

La composición de la nueva directiva recibió el apoyo unánime de las formaciones cofrades de Segovia, con diez votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. La de Martín Calera fue la única candidatura presentada a la presidencia de la Junta de Cofradías.

La votación se llevó a cabo tras el periodo de presentación de candidaturas durante el mes de noviembre, tras la disolución de la anterior junta directiva y la convocatoria del proceso de elección, tal y como recogen los estatutos de la Junta Cofrade.

