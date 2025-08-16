El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una señal que advierte de la exposición al gas radón en una zona al aire libre. IQAIR

Seis de cada diez segovianos viven en zonas obligadas a protegerse del radón

En 51 de los 209 municipios de la provincia de Segovia, las mediciones de este gas radiactivo arroja concentraciones superiores al nivel de riesgo

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:01

Uno de cada cuatro municipios de la provincia, incluida la capital, figuran en la lista elaborada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de poblaciones ... donde se requieren «actuaciones prioritarias contra el radón» debido a las concentraciones elevadas de este elemento radioactivo detectadas en las inspecciones llevadas a cabo. Así reza el criterio que mide la presencia de este gas. Este grupo de alto riesgo contiene 51 localidades segovianas entre las cerca de 1.600 que conforman la nómina nacional.

