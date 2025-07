Los daños genéticos de la contaminación explican cánceres de pulmón en no fumadores

Alfonso Torices Madrid Miércoles, 2 de julio 2025, 18:39 Comenta Compartir

Uno de cada cuatro casos de cáncer de pulmón en el mundo se diagnostica en personas que no han fumado nunca. ¿Cuál es la causa de estos cánceres si no es su determinante mayoritario, el tabaquismo? Un estudio que analiza las mutaciones genéticas sufridas por los tumores de 871 personas no fumadoras de cuatro continentes apunta a la polución atmosférica como una de las posibles causas y respuestas la pregunta. La investigación, publicada hoy en la revista Nature y que tiene como principal firmante a un científico español, certifica por primera vez la relación entre el cáncer de pulmón, que cada año mata a 23.000 españoles, y el daño que provoca en el ADN el respirar aire contaminado.

El estudio está dirigido conjuntamente por Ludmil Alexandrov, de la Universidad de California, y Maria Teresa Landi, del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos, pero sus primeros firmantes son Marcos Díaz-Gay, jefe del nuevo Grupo de Genómica Digital del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Tongwu Zhang, del NCI. También figura como coautora del trabajo la investigadora del CNIO Pilar Gallego García. Díaz-Gay y Alexandrov publicaron recientemente en Nature otro análisis de la huella que dejan en el ADN ciertos agentes ambientales y relacionaron el aumento del cáncer colorrectal en jóvenes con la exposición a una toxina bacteriana en la infancia.

El consumo de tabaco hace años que retrocede en muchas partes del mundo, pero, al tiempo, las estadísticas oncológicas globales alertan de un aumento de casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado, especialmente entre las mujeres. Es una variante de cáncer que afecta sobre todo a mujeres de origen asiático y que tiende a ser más frecuente en el este de este continente que en países occidentales.

«Observamos esta preocupante tendencia de que quienes nunca han fumado desarrollan cada vez más cáncer de pulmón y no entendíamos el porqué. Nuestra investigación demuestra ahora que la contaminación atmosférica está estrechamente relacionada con el mismo tipo de mutaciones del ADN que solemos asociar al tabaquismo», indica Alexandrov. «Es un problema mundial urgente y creciente», añade Landi, quien aclara que «la mayoría de los estudios anteriores sobre cáncer de pulmón no diferencian entre los datos de fumadores y de no fumadores, lo que ha limitado la identificación de factores de riesgo en estos pacientes. Nuestro estudio -por el contrario- recopila datos de no fumadores de todo el mundo y utiliza la genómica para rastrear qué exposiciones podrían estar causando estos cánceres».

En otras palabras, que mientras los estudios anteriores demostraron un vínculo meramente epidemiológico entre la contaminación atmosférica y el cáncer de pulmón en personas no fumadoras, esta investigación va más allá al conseguir mostrar que el vínculo es genómico.

Contaminación por PM2,5

Para realizar la investigación, el equipo analizó los tumores de pulmón de 871 personas que nunca habían fumado y vivían en 28 regiones de África, Asia, Europa y Norteamérica con distintos niveles de contaminación atmosférica. Secuenciando el genoma completo identificaron distintos patrones de mutaciones del ADN (las firmas mutacionales), que vienen a ser las huellas moleculares dejadas por las exposiciones ambientales pasadas.

Tras cruzar estos datos genómicos con estimaciones de contaminación atmosférica, basadas en la medición de partículas finas en suspensión (las PM2,5), descubrieron que los no fumadores que vivían en entornos más contaminados presentaban un número significativamente mayor de mutaciones en sus tumores de pulmón. Por ejemplo, estas personas presentaban 3,9 veces más mutaciones relacionadas con el tabaquismo y un 76% más de mutaciones relacionadas con el envejecimiento.

Este hallazgo no significa que la polución provoque una «firma mutacional de contaminación atmosférica» única y característica sino que aumenta el número total de mutaciones, como las semejantes a las causadas por el tabaquismo o el envejecimiento, explica Díaz-Gay, antiguo investigador posdoctoral en el laboratorio de Alexandrov.

Estos investigadores también observaron que cuanto más expuesta está una persona a la contaminación más mutaciones tenía en su cáncer de pulmón, de la misma forma que presentaba telómeros más cortos (los capuchones de los extremos de los cromosomas), un signo claro de envejecimiento celular acelerado.