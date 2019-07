Los segovianos se gastan este verano entre 400 y 2.500 euros de media en sus viajes Ofertas en el escaparate de una agencia de viajes de la capital. / Óscar Costa La costa mediterránea y Europa, entre los destinos favoritos MARÍA MARTÍNEZ Segovia Martes, 30 julio 2019, 08:19

«Barato y bueno» responden los clientes a la directora de Viajes Carrefour, Ana Jun Wang, ante la pregunta de qué desean.

El verano llega al ecuador y los segovianos buscan sus escapadas por diferentes vías; algunos optan por acudir a las agencias, y otros por el rápido internet, elección que, según Luis María Patiño, director de Viajes Patiño, no depende tanto de la edad sino del tiempo. «Quien dispone de más tiempo, por lo general, tiene más recursos para informarse. Hay gente que cree que se reserva por internet por precio, y eso es un error. Es tiempo. Si tú tienes mucho tiempo, puedes estar dos horas delante de una pantalla», señala. «Las reservas por internet nos han hecho muchísimo daño. Lo que consiguen las webs es que los demás tengamos que bajar los precios. No podemos igualar las ofertas que lanzan y es muy cómodo reservarlo desde casa. El problema es que el día que pase algo... a ver a quién reclamas, pierdes lo que has ahorrado», añade Carolina Soriano, de Viajes Laura.

El cliente mira por su bolsillo, pero hay presupuestos de todo tipo, aunque desde 2008, a raíz de la crisis, la contención del gasto es una realidad. A las agencias llegan clientes que disponen de grandes cantidades de dinero, la mayoría de las veces para contratar viajes de novios, en los que el gasto puede rondar entre los 7.000 y 15.000 euros, pero, en otras, son personas individuales o parejas. «Este tipo de viajes lo suelen hacer personas individuales o parejas que van ellas solas, sin niños, sin familia», dice Soriano. «En estos momentos va todo el mundo a las ofertas, tanto novios como no novios. Antes de la crisis no se miraban tanto los precios, en cambio ahora sí. Prefieren estar de luna de miel quince días con un presupuesto más barato antes que estar una semana», observa. Siete días es el tiempo medio que los segovianos, en general, dedican a sus viajes y los presupuestos oscilan entre 400 y 2.500 euros de media.

Lugares de moda

Hay, por otra parte, clientes que llegan con una idea fija y otros que se dejan asesorar. «Los de presupuestos más reducidos son los que vienen con las cosas menos claras», cuentan María Toral e Isabel Díez, de Halcón Viajes. Carolina Soriano añade, a su vez, que «algunos empiezan por el norte y terminan por le sur» y que las personas mayores viajan más a Benidorm por el Imserso: «El Imserso es muy barato para ellos, o al menos esa es la idea que tienen, porque, ahora, con los precios de los mayoristas que lo intentan igualar, ya no lo es tanto. Cada vez se les ofrecen menos destinos».

Los lugares de moda a los que están acudiendo este año los segovianos están clasificados en función del cliente y el presupuesto. Si están dispuestos a gastar más, se decantan por el 'fenómeno' Asia, Argentina o Cuba. Si buscan playa, Benidorm, Gandía o Baleares siguen siendo los destinos predilectos. Quienes no han podido viajar mucho recurren a clásicos como Italia, París, Praga, Viena, Budapest... También es muy frecuente que pregunten por cuestiones de seguridad. «Nosotros tenemos una lista de las zonas que no son recomendables e informamos de ello. Les tienes que decir lo que pasa. No les quitas la idea, pero, de alguna manera, les adviertes de que no son lugares adecuados. A la vuelta te pueden echar en cara no haberles informado», explica Soriano. Este verano, quien desee que la cantidad de dinero de su bolsillo disminuya en menor medida, y asegurarse el destino deseado, tiene que reservar antes. «Los que reservan a última hora no encuentran nada o lo encuentran carísimo. También nos hablan de las compañías aéreas y de sus nuevas políticas, basadas en tener asegurado cuanto antes el volumen de pasajeros. No es cuestión de que una compañía se ponga a vender a última hora, a rebajar, porque crearía el efecto contrario. La gente esperaría para comprar, y eso es lo peor que puede pasar. Seis o siete meses es lo ideal para poder coger precios más baratos», confirma Patiño. Además, «quien no reserva el viaje antes es porque todavía desconoce las fechas de las vacaciones», apunta Carolina Soriano.