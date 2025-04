Los segovianos aprovechan el sol primaveral antes de la visita de la borrasca 'Olivier'

César Blanco Elipe Segovia Martes, 8 de abril 2025, 22:32 | Actualizado 23:00h. Comenta Compartir

Tengan el paraguas y los chubasqueros a mano. No se fíen demasiado del remanso primaveral de sol y temperaturas templadas con el que ha empezado ... este mes de abril porque 'Olivier' está a la vuelta de la esquina. Otra borrasca de impacto, como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sin embargo no tiene visos de arreciar con tanta fuerza en la provincia de Segovia como lo hicieron algunas de sus predecesoras en el tren de frentes atlánticos que lleva circulando desde principios de marzo. Sus efectos no van a ser como los que dejaron 'Jana', 'Konrad' o 'Martinho', por ejemplo. Al menos en estas latitudes, lo que no va a evitar la irrupción de nuevas precipitaciones a partir de este viernes día 11, según la previsión del organismo oficial.

Por el momento, segovianos y turistas disfrutan de la bonanza de unas temperaturas que este martes han rebasado con holgura los 22º en Segovia capital. En cotas altas de montaña, como la estación de esquí de La Pinilla, el mercurio ha subido hasta coquetear con los 15 grados. El sol y el punto de calor proporcionado por sus rayos han animado a muchos transeúntes a dejar la ropa de abrigo en casa, a pesar del frescor de las primeras horas, con mínimas en la ciudad de 8,6º. Incluso los hay que han 'tomado' por playas los descampados de césped en el discurrir del Eresma y han sacado los trajes de baño para capturar las primeras capas de bronceado. Los ciudadanos aprovechan así este buen tiempo, después de un marzo muy húmedo y más frío de lo habitual, y han vuelto a tomar las calles, que se ven pletóricas de viandantes, sobre todo las del centro histórico con los grupos de viajeros que recorren el rico patrimonio universal reconocido por la Unesco. También las terrazas, que hasta hace pocas fechas estaban desangeladas, toman vida. Lo agradece la hostelería, para la que el mes pasado fue aciago como consecuencia de las adversidades climatológicas. Estos días de primavera, algunos también han saboreado los primeros helados de la temporada; pero esta estabilidad en lo meteorológico no va a durar demasiado. Este viernes se estropea con la visita de 'Olivier', que va a azotar primero y con más fuerza a las Islas Canarias. Los pronósticos lo sitúan en la provincia de Segovia este viernes, que es cuando las lluvias volverán a hacer acto de presencia. Noticias relacionadas El 2024 fue el segundo año más caluroso del siglo en Segovia Segovia bate siete récords meteorológicos en 2024 y cinco son por calor Esta vez, el bajón térmico no va a ser tan acusado como con los anteriores frentes, que llegaron a dejar abundante nieve en la sierra de Guadarrama. Las máximas caerán unos cuatro o cinco grados en la primera andanada de la borrasca, según anuncia la Aemet, por lo que se quedarán en torno a los 16 y 17 grados en la ciudad, y descenderán un grado o dos más este domingo, el Domingo de Ramos, por lo que los primeros actos a pie de calle del programa de Semana Santa se van a ver amenazados por la inestabilidad que traerán consigo 'Olivier'. Aún es pronto para pronosticar si el tiempo respetará las jornadas centrales del ciclo de ritos y ceremonias que conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Así lo afirman los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología, que deducen de la evolución de los modelos una cierta inestabilidad en la primera mitad de la semana que viene, concentrada más en el norte de la península.

