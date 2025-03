Jana cierra parques y canchas deportivas, arranca árboles, desborda ríos y corta carreteras

Es cuestión de tiempo. Las previsiones de lluvia persistente y fuertes rachas de viento en Segovia auguran que el Eresma se volverá a desbordarse a ... largo de este sábado a su paso por la ciudad. Es el temor con el que trabajan los equipos del Ayuntamiento ante el paso de Jana, la borrasca que está azotando la provincia y que ha causado ya un reguero de incidencias en municipios como El Espinar, el más damnificado hasta ahora, o el Real Sitio de San Ildefonso.

La crecida experimentada en las aguas embravecidas acecha la Casa de la Moneda. «El nivel está al límite» en el transcurso del cauce por el barrio de San Lorenzo, la Alameda del Parral y la Fuencisla, advierten en el seguimiento que hacen de la evolución del caudal y de la altura que alcanza el río en los puntos donde es habitual que episodios meteorológicos como el que se está viviendo en las últimas horas desencadenen anegaciones e inundaciones de riberas.

Por ahora, esas mismas fuentes del Consistorio de Segovia afirman que los bomberos están pendientes y preparados para intervenir si al final Eresma penetra en el Real Ingenio de la Ceca. Como en sucesos anteriores, tienen listas bombas de achique y mangueras. También han limpiado en lo posible arquetas para que traguen el agua que pueda entrar y minimizar los susceptibles daños que generaría una nueva riada.

El nivel alcanzado a primera hora de la tarde de este sábado es de 2,82 metros de altura en el discurrir del Eresma por el casco urbano de la ciudad, con un caudal en aumento de 39,38 metros cúbicos por segundo.

Por otro lado, a la intensidad y continuidad de las precipitaciones, azuzadas por rachas de viento fuertes, ha obligado a tomar medidas al Ayuntamiento de Segovia en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos. A los mensajes que está lanzando a través de sus altavoces en los perfiles de distintas redes sociales en los que se pide precaución a los viandantes para que eviten pasar por zonas verdes y arboladas debido al riesgo de la caída de ramas y que eludan transitar junto a fachadas, normalmente edificios antiguos, cuyos elementos corren el peligro de desprenderse y precipitarse contra el suelo, también la Policía Local mantiene precintados de este viernes los accesos a parques y jardines.

Se impone la precaución. Mejor prevenir que luego lamentar. Por ese mismo motivo, también se han cerrado en la mañana de este sábado instalaciones deportivas de la capital segoviana, ya que la lluvia y el viento hacían impracticable cualquier práctica de ejercicio físico en estos recintos. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) da la razón a las intervenciones y justifica el temor por posibles inundaciones en Segovia capital, ya que el nivel de aviso es rojo debido a la crecida del Eresma. Ese mismo grado de alerta está activado en la salida y la entrada del Pontón Alto.

A estos tres aforos con el máximo nivel de advertencia establecido por el organismo regulador de cuenca se unen otros tres en el término de El Espinar. Los tres afcetan al río Moros. Uno se localiza en el punto de aforo situado en Los Ángeles de San Rafael; otro, en el propio núcleo espinariego, y el tercero en Guijas Albas.

Hay otros puntos a lo largo del cauce del Eresma en la provincia en los que el caudal baja desbocado y amenaza con anegaciones. Son los casos de Bernardos y Coca, donde supera los 60 metros cúbicos por segundo. La CHD da cuenta de otro enclave de riesgo por el aumento excepcional experimentado por el caudal del río Moros. Se trata de Guijasalbas. Tanto esta ubicación como la de Los Ángeles de San Rafael, perteneciente a El Espinar, está en nivel rojo de aviso por inundaciones.

En otros municipios de la provincia, el reguero de incidencias que está dejando Jana, y que se acumulan a los desbordamientos de arroyos y cauces provocados por las incesantes y fuertes lluvias de las últimas jornadas, es abundante, aunque por el momento no ha habido que lamentar heridos. Sí cuantiosos daños materiales.

El Espinar está siendo el entorno más castigado por este temporal al que desde la tarde-noche del viernes se han unido fuertes ráfagas de viento que han ocasionado el desprendimiento de parte de la cubierta de la estación de autobuses, como alertaba un vecino a primera hora de este sábado. La presa de Los Ángeles de San Rafael desagua con potencia y hay cauces como el del río Moros que se han desbordado y que han anegado riberas y también calzadas y aceras en determinadas calles de los núcleos de población que conforman el término municipal donde las alcantarillas han sido incapaces de drenar la gran cantidad de agua caída que corre las vías.

Las condiciones meteorológicas no son solo adversas, sino también peligrosas. Así lo hace ver el Ayuntamiento espinariego en los mensajes que está mandando a la ciudadanía, a la que ha pedido este sábado que no salga de casa. La Policía Local, a partir de la previsión de que siga lloviendo las próximas horas, aconseja «para garantizar la seguridad de todos, no realizar ningún tipo de desplazamiento en los vehículos por las carreteras del municipio».

Por su parte, Jana también ha causado estragos en el Real Sitio de San Ildefonso. En esta localidad, los mayores problemas los ha desencadenado el viento. El alcalde, Samuel Alonso, informa de que las rachas que se han registrado en las últimas horas han derribado varios árboles en diferentes zonas, tanto en entornos naturales como en el casco urbano. Los equipos de Protección Civil y del Ayuntamiento están listos para intervenir cuando sea necesario, como en la retirada de ramas y de los troncos arrancados por el vendaval.

Alonso también advierte de la crecida de arroyos en la falta de la sierra que desembocan en cauces que también se han desbordado y que han causado «pequeñas inundaciones» en su recorrido. Al igual que el El Espinar, el Consistorio mantiene informada a la población sobre las medidas que se va adoptando. Así, se ha suspendido la práctica de deportes en ubicaciones al aire libre, se han cerrado parques, como se ha hecho en la capital y en los núcleos de población que conforman el término espinariego y se han cortado calles mientras se han atendido las incidencias por la caída de árboles derribados por Jana.

En cuanto al estado de la red viaria que recorre la provincia de Segovia, la Junta de Castilla y León señala que hay que transitar con precaución por la CL-601 hacia la Comunidad de Madrid, que es el acceso al puerto de Navacerrada. En este caso, el fenómeno que impone ese cuidado al volante es la nieve. Asimismo, en la sierra de Guadarrama, el parte de vialidad de la Administración regional advierte, a las 13 horas de este sábado, del corte del tráfico en la SG-612 entre Navafría y el límite con territorio madrileño como consecuencia de la existencia de un obstáculo en la calzada.

La Diputación Provincial de Segovia también está vigilante de la evolución de las crecidas de cauces y de otros percances relacionados con la fuerza de las rachas de viento, sobre todo por la alteración del tráfico en la red viaria que gestiona la institución. Así, varios equipos se han desplazado a diferntes localizaciones donde se han comunicado incidencias referidas sobre todo a la caída de ramas sobre la vía y a embolsamientos de agua en calzadas. Es el caso de la carretera de Ortigosa del Monte a Otero de Herreros, donde el agua pasa por encima de ella.

La Administración provincial también informa a primera hora de la tarde de este sábado de que se prohíbe el paso de vehículos por la N-110 a la localidad de Cañicosa. A su vez, se está interviniendo en la SG-V-2313, que también permanece cortada entre La Velilla y Pajares de Pedraza por la caída de un árbol. Los equipos de Acción Territorial están retirando el obstáculo para despejar el tránsito por esta vía.