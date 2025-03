La Casa de la Moneda resiste la crecida del río Eresma

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha mantenido activo el aviso rojo al paso del río Eresma por Segovia capital tras más de doce horas ... con un caudal superior a los 30 metros cúbicos por segundo. Finalmente, a las once de la mañna ha rebajado la alerta tras bajar el nivel del agua empezase durante la madrugada tras amenazar con desbordarse e inundar la Casa de la Moneda. El Eresma sigue enrabietado y con mucha agua y aunque se calma con el paso de las horas, cualquier mínimo cambio en la tendencia volvería a aumentar el riesgo de riadas en la capital segoviana.

El punto crítico se vivió la pasada medianoche tras una tarde del jueves en la que el caudal del Eresma se duplicó y sobrepasó los 30 metros cúbicos por segundo a las siete de la tarde. Pero no se quedó ahí, tanto el caudal como el nivel siguieron subiendo de forma vertiginosa y llegaron a alcanzar los 41,33 metros cúbicos por segundo y los 2,91 metros de altura pasadas las once de la noche. Con esos registros, la Casa de la Moneda ha sufrido inundaciones otros inviernos.

Ver 23 fotos El Eresma a su paso por la Casa de la Moneda este viernes. Óscar Costa

No en esta ocasión. Todo estaba preparado para tener que intervenir y los Bomberos de Segovia estaban pendientes del desbordamiento del Eresma para activar las bombas de achique en la Casa de la Moneda. Y estuvieron muy cerca de tener que hacerlo, pero esta vez el agua no llegó a sobrepasar las barreras de la Casa de la Moneda. Según explican fuentes municipales, se quedó a escasos centímetros de hacerlo durante la madrugada pero esta vez el agua no llegó a las instalaciones del restaurante.

A partir de la medianoche el nivel del agua empezó a descender de forma suave -a una velocidad mucho más lenta que a la que subió-, mientras que el caudal también bajó de la barrera de los 40 metros cúbicos. Desde las 3 de la madruga permanece más o menos estable en torno a los 37 metros cúbicos por segundo.

Con esos registros todavía no se puede dar por zanjado el episodio de avenidas, que hasta el momento no ha provocado desbordamientos ni en la Casa de la Moneda ni en otros puntos de la ribera del Eresma a su paso por la capital segoviana. Pero el río sigue con mucha fuerza y aguas arriba, en la salida del Pontón Alto, ya se observa otro ligero de cambio de tendencia desde primera hora de la mañana. El caudal del río en este punto alcanzó su máximo a las 21:00 horas del jueves y descendió hasta las seis de las mañana. Sin embargo, a partir de entonces ha vuelto a subir, aunque de una manera suave que tiende a la estabilidad. En este punto, la CHD mantiene activo el aviso de nivel naranja. Todavía aguas más arribas, al paso del Eresma por Valsaín, el cambio de tendencia que se observa en a la salida del Pontón Alto vuelve a cambiar. Tras un ligero repunte del caudal a primera hora de la mañana, en la sierra el nivel del agua a bajar desde las 7:00 horas.

El Pontón no regula

En el Pontón Alto también reina la estabilidad desde primera hora de la tarde del jueves. Desde entonces, la presa desembalsa agua a un ritmo superior a los 21 metros cúbicos por segundo. Es el mayor registro de los últimos meses y el motivo principal por el que el Eresma está en nivel rojo a su paso por Segovia capital.

El Ayuntamiento de Segovia pidió hace días a la Confederación Hidrográfica del Duero que tomase medidas con antelación y utilizase el embalse del Pontón Alto para regular el caudal del Eresma y evitar posibles avenidas. La petición, recurrente por parte del Consistorio segoviano durante los últimos años, ha encontrado este viernes la misma respuesta por parte del organismo regulador de cuenca. A través de un escrito remitido al Ayuntamiento de Segovia, insiste en que el Pontón Alto es una infraestructura que tiene por objetivo garantizar el abastecimiento de la población y no la laminación. Además, recuerda en su escrito que el Eresma se desborda a su por la capital segoviana desde hace siglos y produce inundaciones en la Casa de la Moneda.

Previsiones adversas

En el río Moros sí ha mejorado la situación, aunque los datos en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero no ofrece una actualización de su caudal o nivel a su paso por Los Ángeles de San Rafael desde primer ahora del jueves. No obstante, el aviso amarillo que estuvo activado durante toda la tarde de ayer ya no está vigente. Sin embargo, las adversas previsiones meteorológicas de las próximas horas, con posibilidad de fuertes lluvias y nevadas en la sierra de Guadarrama, mantienen en alerta a toda la zona de El Espinar.

Las previsiones señalan la presencia de una borrasca atlántica situada al noroeste de la Península como la causante de precipitaciones generalizadas y vientos localmente intensos en la Comunidad. A la inestabilidad provocada por la entrada de un flujo mediterráneo, se añaden una serie de frentes que entrarán por el oeste con precipitaciones persistentes, con previsión de acumulados de 80 litros en doce horas en el Sistema Central.

EI descenso de las temperaturas asociado al paso de estos sistemas frontales podrá situar las cotas de nieve por debajo de los 1.300 metros de altura en los principales sistemas montañosos.

Esta situación de inestabilidad se extenderá durante los primeros días de la semana que viene, perdiendo intensidad y con un descenso importante de las rachas de viento. Según la Agencia de Protección Civil, este episodio de inestabilidad atmosférica puede provocar una tendencia generalizada de aumento de caudales.