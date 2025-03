El Ayuntamiento pide usar al Pontón Alto para regular el caudal del Eresma

El Ayuntamiento de Segovia ha remitido una carta a la Confederación Hidrográfica del Duero en la que piden acelerar el desembalse del Pontón Alto para ... prevenir posibles avenidas del río Eresma durante las próximas horas a su paso por la capital segoviana. El concejal de Servicios, José Luis Horcajo, ha lamentado no haber recibido contestación del organismo regulador de cuenca.

La petición del Consistorio segoviano no es nueva y se produce cada vez que existe un riesgo de riadas al paso del río por el núcleo urbano de la ciudad. Sin embargo, la CHD casi siempre se ha negado a atender esta petición al entender que el Pontón Alto es una infraestructura que tiene como única función atender al abastecimiento de la población y que regular el caudal de los ríos.

«Creemos que hay que tenerlo que previsto. Este fin de semana se esperan lluvias muy intensas y podemos tener riesgo de inundaciones», ha declarado Horcajo. En las últimas reuniones con la CHD este asunto no se ha puesto encima de la mesa, por lo que el gobierno municipal entiende que no ha habido cambios en la postura de la CHD. «Hay que evitar inundaciones cuando hay deshuelo o lluvias intensas. Sería interesante que tuviera esa función reguladora. Al ser un pantano que no es grande recuperaría pronto el agua», ha finalizado el edil.

Según los datos de la CHD, en las últimas horas se ha producido un importante incremento del volumen del caudal del Eresma a la salida del Pontón Alto. De hecho, se ha multiplicado en 48 horas al pasar de 6,53 metros cúbicos por segundo a primera hora de la tarde al martes a los casi 19 metros cúbicos por segundo que marcaba el mediodía de este jueves.